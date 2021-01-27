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Мэрия Улан-Удэ ограничилась предупреждениями в сторис

Мэрия Улан-Удэ ограничилась предупреждениями в сторис
Власть, 
По мнению представителей администрации, сторис равнозначно объявлению

Сегодня ряд домов на улице Ключевская в Улан-Удэ столкнулся с отключением холодной воды. Бурятские журналисты, выясняя ситуацию, обратились в администрацию города. Там сообщили, что проходят аварийно-восстановительные работы, а объявление было опубликовано сегодня.

Вот только место, где было размещено объявление с предупреждением, оказалось весьма необычным. Выяснилось, что искать подобную информацию следует в аккаунте мэрии Улан-Удэ в Instagram. Причём даже не в обычном посте, а в сторис.

«Новый дивный мир…» - только и осталось, что прокомментировать представителям СМИ.

Что касается отключения холодной воды, то плановые аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети проходят на улице Лебедева, 30, готовится в том самом сторис.

Отключение воды коснулось следующих адресов: ул. Ключевская 37, 39, 39А, 39Б, 39Д, 41, 43, 43А, 43А/1, 43 А/2, 55, 61 и Лебедева 30.

Холодное водоснабжение планируется восстановить в 15 часов.


Впрочем, сегодня, после того, как вскрылась эта ситуация, в мэрии пообещали, что информировать о подобных отключениях будут не только в сторис, но и СМИ напрямую.

К слову, на страницу администрации Улан-Удэ в Instagram подписано 2,3 тысячи человек - примерно 0,5% от численности населения.



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