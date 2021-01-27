Мэрия Улан-Удэ ограничилась предупреждениями в сторис

Холодное водоснабжение планируется восстановить в 15 часов.







Сегодня ряд домов на улице Ключевская в Улан-Удэ столкнулся с отключением холодной воды. Бурятские журналисты, выясняя ситуацию, обратились в администрацию города. Там сообщили, что проходят аварийно-восстановительные работы, а объявление было опубликовано сегодня.Вот только место, где было размещено объявление с предупреждением, оказалось весьма необычным. Выяснилось, что искать подобную информацию следует в аккаунте мэрии Улан-Удэ в Instagram. Причём даже не в обычном посте, а в сторис.«Новый дивный мир…» - только и осталось, что прокомментировать представителям СМИ.Что касается отключения холодной воды, то плановые аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети проходят на улице Лебедева, 30, готовится в том самом сторис.Отключение воды коснулось следующих адресов: ул. Ключевская 37, 39, 39А, 39Б, 39Д, 41, 43, 43А, 43А/1, 43 А/2, 55, 61 и Лебедева 30.Впрочем, сегодня, после того, как вскрылась эта ситуация, в мэрии пообещали, что информировать о подобных отключениях будут не только в сторис, но и СМИ напрямую.К слову, на страницу администрации Улан-Удэ в Instagram подписано 2,3 тысячи человек - примерно 0,5% от численности населения.