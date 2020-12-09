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СМИ: Зампред правительства Бурятии подозревается в хищении 65 млн

СМИ: Зампред правительства Бурятии подозревается в хищении 65 млн
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Стали известны подробности дела задержанного Алексея Мишенина

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне сотрудники ФСБ задержали заместителя председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Алексея Мишенина. Глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя задержание, сообщил, что дело Мишенина связано с его предыдущей работой в Новосибирском авиаремонтном заводе (он был гендиректором завода с 2011 по 2015 годы).


Подробности уголовного дела выяснил «Коммерсантъ». По информации издания, Алексея Мишенина подозревают в хищениях при выполнении контракта на изготовление технической документации по ремонту вертолётов. «Ъ» назвал сумму, хищение которой вменяют Мишенину, - это около 65 миллионов рублей.

«В основу дела лёг контракт на изготовление технической документации по ремонту вертолётов, при его выполнении, считают силовики, было похищено около 65 млн руб. Схему махинаций не раскрывают, - сообщает «Ъ».

Сообщается, что на Мишенина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере», наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.

Обыски и выемка документов прошли в квартире и на рабочем месте Мишенина. По информации телеграм-канала «БурКОПсоюз», зампред правительства Бурятии сегодня утром вылетел с группой силовиков в Новосибирск для продолжения следственных действий. Там ему будет избрана пресечения.

Алексей Мишенин — выпускник факультета летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета. Восемь лет работал на Новосибирском авиаремонтном заводе, пройдя путь от инженера до гендиректора завода (эту должность получил в 2011 году). В ноябре 2015 года по приглашению тогдашнего главы Бурятии Вячеслава Наговицына вошёл в правительство республики, получив кресло министра промышленности и торговли. В декабре 2018-го уволился, перейдя на работу в «Ростех». Вернулся в правительство Бурятии в 2019 году, уже на должность зампреда правительства по экономическому развитию.


растрата
 
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