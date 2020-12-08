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Задержан зампред правительства Бурятии Алексей Мишенин

Задержан зампред правительства Бурятии Алексей Мишенин
Власть,  Фото:страница Алексея Мишенина
Задержали Алексея Мишенина сотрудники ФСБ

Сегодня в Улан-Удэ был задержан зампред правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин.

- Обыски проводит ФСБ. Мишенин задержан. Претензии предварительно связаны с работой Новосибирского авиаремонтного завода, - официально сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Отметим, в первой половине дня сообщения о том, что силовики проводят обыски в правительстве Бурятии, появились в телеграм-каналах. «БурКОПсоюз», в частности сообщал: «По нашей информации, речь может идти о присвоении чиновником крупной суммы денежных средств, поступивших от ООО «Новосибирский авиаремонтный завод». Группа силовиков прибыла из Новосибирска и произвела задержание зампреда совместно с бурятским УФСБ. Глава Бурятии поставлен в известность о задержании своего подчинённого».

Как сообщал «Байкал-Daily», Алексей Мишенин был назначен зампредом правительства Бурятии по экономическому развитию весной 2019 года. Ранее он занимал должность министра промышленности и торговли Бурятии, которым трудился с ноября 2015-го по декабрь 2018-го. После этого и перед назначением зампредом некоторое время поработал в «Ростехе».

Справка:

Алексей Мишенин родился в 1979 году. Окончил факультет летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета.

Восемь лет работал на Новосибирском авиаремонтном заводе, пройдя путь от инженера до замдиректора. В 2011 году стал генеральным директором завода.

Указом главы Бурятии с 10 ноября 2015 года был назначен на должность министра промышленности и торговли республики. Покинул пост в декабре 2018 года, перейдя в «Ростех».

В марте 2019-го вернулся в Бурятию, получив должность зампреда правительства по экономическому развитию.


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