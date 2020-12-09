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Глава Бурятии прокомментировал задержание Мишенина

Глава Бурятии прокомментировал задержание Мишенина
Власть, 
Эпизод, по которому был задержан зампред правительства Бурятии, связан с Новосибирском

Глава Бурятии Алексей Цыденов накануне вечером прокомментировал задержание зампреда правительства республики по экономическому развитию Алексея Мишенина. Глава сообщил, что эпизод, по которому был задержан Мишенин, произошёл в 2016 году. В это время Мишенин уже занимал пост министра промышленности и торговли Бурятии. При этом вменяется Мишенину дело, связанное с предыдущим местом работы в Новосибирском авиаремонтном заводе.

- Сегодня, конечно, новость дня – это задержание Мишенина Алексея Сергеевича. Крайне неприятная ситуация. Его задержали, сейчас проводятся мероприятия. Претензии, которые ему предъявляются, связаны с 2016 годом и работой Новосибирского авиаремонтного завода, - сообщил глава Бурятии.


Алексей Цыденов выразил надежду: «Хотелось бы, конечно, чтобы следствие полностью во всём разобралось, и по итогам выяснилось, что он ни при чём и оказался чист».

- Если, конечно, выяснится, что он преступил закон, перед законом все равны. Я думаю, следствие разберется, суд разберется. Будем смотреть как дело развивается, сами будем идти дальше, - заключил глава Бурятии.

Задерживали Алексея Мишенина сотрудники ФСБ. Телеграм-канал «БурКОПсоюз» сообщает со ссылкой на свои источник, что зампред правительства Бурятии сегодня утром вылетел с группой силовиков в Новосибирск для продолжения следственных действий. Там ему будет избрана пресечения.


глава Бурятии Алексей Цыденов задержание
 
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