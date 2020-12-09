Глава Бурятии прокомментировал задержание Мишенина

Глава Бурятии Алексей Цыденов накануне вечером прокомментировал задержание зампреда правительства республики по экономическому развитию Алексея Мишенина. Глава сообщил, что эпизод, по которому был задержан Мишенин, произошёл в 2016 году. В это время Мишенин уже занимал пост министра промышленности и торговли Бурятии. При этом вменяется Мишенину дело, связанное с предыдущим местом работы в Новосибирском авиаремонтном заводе.
- Сегодня, конечно, новость дня – это задержание Мишенина Алексея Сергеевича. Крайне неприятная ситуация. Его задержали, сейчас проводятся мероприятия. Претензии, которые ему предъявляются, связаны с 2016 годом и работой Новосибирского авиаремонтного завода, - сообщил глава Бурятии.
Алексей Цыденов выразил надежду: «Хотелось бы, конечно, чтобы следствие полностью во всём разобралось, и по итогам выяснилось, что он ни при чём и оказался чист».
- Если, конечно, выяснится, что он преступил закон, перед законом все равны. Я думаю, следствие разберется, суд разберется. Будем смотреть как дело развивается, сами будем идти дальше, - заключил глава Бурятии.
Задерживали Алексея Мишенина сотрудники ФСБ. Телеграм-канал «БурКОПсоюз» сообщает со ссылкой на свои источник, что зампред правительства Бурятии сегодня утром вылетел с группой силовиков в Новосибирск для продолжения следственных действий. Там ему будет избрана пресечения.