Глава Бурятии прокомментировал задержание Мишенина

- Сегодня, конечно, новость дня – это задержание Мишенина Алексея Сергеевича. Крайне неприятная ситуация. Его задержали, сейчас проводятся мероприятия. Претензии, которые ему предъявляются, связаны с 2016 годом и работой Новосибирского авиаремонтного завода, - сообщил глава Бурятии.





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- Если, конечно, выяснится, что он преступил закон, перед законом все равны. Я думаю, следствие разберется, суд разберется. Будем смотреть как дело развивается, сами будем идти дальше, - заключил глава Бурятии.

