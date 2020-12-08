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Главный санврач Бурятии призвал отказаться от корпоративов

Главный санврач Бурятии призвал отказаться от корпоративов
Власть,  Фото:управление Роспотребнадзора по РБ
Главный санитарный врач республики просит не откладывать покупку подарков на последние дни

Руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии – главный санитарный врач Сергей Ханхареев обратился к жителям в связи с предстоящими новогодними праздниками. Он призывает сделать празднование Нового года и каникулы «безопасными», ведь в Бурятии ещё сохраняется напряжённая эпидемиологическая ситуация по коронавирусу.

- По традиции Новый год – это семейный праздник. И я рекомендую всем провести его в кругу семьи. Заранее подготовьте подарки и приобретите продукты к праздничному столу, не оставляйте всё на последние дни. Воздержитесь от походов в заведения общественного питания, а также поездок за границу. Необходимо учитывать возможные изменения эпидобстановки в странах и введение карантинных мероприятий, - призвал Сергей Ханхареев.

Также он обратился к руководителям учреждений и предприятий, призвав отказаться от корпоративов, новогодних посиделок и групповых выездов на туристические базы.

- Уходящий 2020 год дал понять, что здоровье родных – самое важное. И, пожалуй, это главное, что мы будем желать друг другу в новогоднюю ночь, - сказал Сергей Ханхареев.

Как сообщал «Байкал-Daily», корпоративов в кафе и ресторанах в этом году точно не будет. Предприятиям общественного питания запрещается оказывать развлекательные услуги. Под запретом танцевальные площадки, банкеты, фуршеты, корпоративы.


Роспотребнадзор корпоратив коронавирус профилактика
 
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