Главный санитарный врач республики просит не откладывать покупку подарков на последние дни
Руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии – главный санитарный врач Сергей Ханхареев обратился к жителям в связи с предстоящими новогодними праздниками. Он призывает сделать празднование Нового года и каникулы «безопасными», ведь в Бурятии ещё сохраняется напряжённая эпидемиологическая ситуация по коронавирусу.
- По традиции Новый год – это семейный праздник. И я рекомендую всем провести его в кругу семьи. Заранее подготовьте подарки и приобретите продукты к праздничному столу, не оставляйте всё на последние дни. Воздержитесь от походов в заведения общественного питания, а также поездок за границу. Необходимо учитывать возможные изменения эпидобстановки в странах и введение карантинных мероприятий, - призвал Сергей Ханхареев.
Также он обратился к руководителям учреждений и предприятий, призвав отказаться от корпоративов, новогодних посиделок и групповых выездов на туристические базы.
- Уходящий 2020 год дал понять, что здоровье родных – самое важное. И, пожалуй, это главное, что мы будем желать друг другу в новогоднюю ночь, - сказал Сергей Ханхареев.
Как сообщал «Байкал-Daily», корпоративов в кафе и ресторанах в этом году точно не будет. Предприятиям общественного питания запрещается оказывать развлекательные услуги. Под запретом танцевальные площадки, банкеты, фуршеты, корпоративы.
Главный санврач Бурятии призвал отказаться от корпоративов
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Главный санитарный врач республики просит не откладывать покупку подарков на последние дни
Лесники Бурятии защищают планы тушения лесных пожаров
Прокуратура заявила о нарушении, а Следком не нашёл состава преступления
В Бурятии по-прежнему остро не хватает рабочей силы на стройках
Медцентры Бурятии приняли в дар партию товаров на крупную сумму
Прокуратура рассказала о нарушениях в агентстве лесного хозяйства
Мужчина является получателем муниципальной доплаты к пенсии
Суд прекратил производство по скандальной вечеринке в гриль-баре «Фабрика»
Юлия Жамбалова была на девятом месяце беременности
Одна из свалок была возле АЗС
Их действиями причинён ущерб на 39 млн рублей
Власть, 05.12.2020
Обсуждается также возможность визита главы Бурятии в Индию
Власть, 05.12.2020
Громкое уголовное дело о дефектных домах для сирот уходит в суд
Власть, 04.12.2020
Зампред правительства Евгений Луковников поделился, что гордится сыном
Власть, 04.12.2020
Им стал Антон Красноштанов