Депутат Хурала Бурятии стала ТикТокером

Депутат Народного Хурала Бурятии Оксана Бухольцева вышла в популярнейшую соцсеть ТикТок. Пока на её страничке 15 видео, часть из которых посвящены рецептам, а часть – семье.
Популярность набирает недавно выложенное видео под название «Бузики для пузика». Под композицию «Надо вот так» Оксана Бухольцева напоминает, что во время варки позницу надо закрывать крышкой. Короткий клип посмотрели уже более 420 раз.
На Оксану Бухольцеву в ТикТок пока подписались 20 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно организаторы премии «Хрустальный валенок» впервые в Бурятии определили лучших ТикТокеров. Первое место занял Тимур Цыренов, творящий под псевдонимом «Сын президента». У него самая большая среди представителей Бурятии аудитория подписчиков – более 850 тысяч, а ролики набрали более 16 миллионов лайков.
ТикТок позволяет пользователям создавать 15-секундные видео о себе, которые часто содержат музыку в фоновом режиме, могут быть ускорены, замедлены или отредактированы с помощью фильтра. Популярность соцсети обусловлена тем, что вся информация преподносится на простых примерах, здесь не нужно вдумываться в сложные вещи, концентрировать внимание. Поэтому сначала эта социальная сеть покорила детей. Но сейчас возраст основной её аудитории в России составляет 25-34 лет. Приложением пользуются более миллиарда человек из 150 стран.