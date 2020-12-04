Депутат Хурала Бурятии стала ТикТокером

Популярность набирает недавно выложенное видео под название «Бузики для пузика». Под композицию «Надо вот так» Оксана Бухольцева напоминает, что во время варки позницу надо закрывать крышкой. Короткий клип посмотрели уже более 420 раз.





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На Оксану Бухольцеву в ТикТок пока подписались 20 человек.





