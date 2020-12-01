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В Бурятии впервые выбрали лучшего ТикТокера

В Бурятии впервые выбрали лучшего ТикТокера
Общество, 
Лучший ТикТокер Бурятии имеет более 16 миллионов лайков

Социальная сеть ТикТок покоряет Бурятию. Бурятские блогеры быстро уловили тренд и сейчас активно завоёвывают эту площадку, набирая аудиторию бешеными темпами. Организаторы «Хрустального валенка» – студенты кафедры «Медиакоммуникации» ВСГУТУ – не могли оставить это без внимания и ввели новую номинацию в ежегодную премию за достижения в сфере рекламы и PR «Хрустальный валенок» – «Лучший Тиктокер».

Социальная сеть TikTok занимает первое место по количеству скачиваний и насчитывается более 20 миллионов активных пользователей в России. Эта социальная сеть и видеохостинг была разработана в Китае компанией ByteDance в 2016 году. В 2018 году была запущена её международная версия. В данный момент приложением пользуются более 1 миллиарда человек из 150 стран.

– Номинация новая, рынок тиктокеров Бурятии пока ещё только формируется, поэтому в этом году номинация одна. Возможно, уже в следующем году появятся несколько номинаций среди тиктокеров, – прокомментировал Андрей Кузьмин, зав. кафедрой «Медиакоммуникации».

Методика конкурса состоит из двух этапов. На первом этапе студенты отсмотрели аккаунты бурятских тиктокеров и определили «порог участия» – минимальное количество подписчиков – 50 тысяч. Этот порог в 2020 году преодолели пока только 10 человек. Организаторы отмечают, что это достаточно высокий показатель даже для России. На втором этапе был проведён web-анализ вовлеченности аудитории в публикации номинантов (ERpost) при помощи сервиса аналитики Popsters.

В итоге места распределились следующим образом: первое место – Тимур Цыренов (prost_timur), второе место – Карнаухов Дмитрий (nomix_one), третье место –Максим Мартынов (martmaxs).

Каждый номинант имеет огромную аудиторию и уникальный контент. Так, у победителя – Тимура Цыренова – самая большая аудитория подписчиков – более 838 тысяч подписчиков, у него более 16 миллионов лайков. Тимур называет себя в Сети сыном президента. Он снимает шуточные ролики на эту тему.


Тимур снял неординарное видео с недавней мясной ярмарки в Улан-Удэ. Он сказал, что его подруга якобы пропала, и он отправился её искать.

- Я попал на рынок каннибалов, мне пришлось надеть маску, чтобы меня не распознали. Сотник килограммов мяса вперемешку с человеческой плотью. И всё это происходит рядом с современным торговым центром. У меня есть надежда, что мою подругу не пустили на мясо, - сказал тиктокер.

У Дмитрия Карнаухова самый высокий коэффициент вовлеченности аудитории в его публикации – 28,7. У него 132.3 тысячи подписчиков, более 3,2 миллионов лайков.

Молодой человек снимает оригинальные видео. Есть серия роликов про разные языки мира. Дмитрий называет одни и те же слова, но на разных языках мира. Выглядит это весьма оригинально.

У Максима Мартынова 477.6 тысячи подписчиков, 9.4 миллиона лайков. Максим снимает видео с психологическими тестами, на актуальные темы, а также забавные ролики из жизни.

ТикТок позволяет пользователям создавать 15-секундные видео о себе, которые часто содержат музыку в фоновом режиме, могут быть ускорены, замедлены или отредактированы с помощью фильтра. Её популярность обусловлена тем, что вся информация преподносится на простых примерах, здесь не нужно вдумываться в сложные вещи, концентрировать внимание. Поэтому сначала эта социальная сеть покорила детей. Но сейчас возраст основной её аудитории в России составляет 25-34 лет. Сейчас в TikTok не только развлекательный контент, но также образовательный и деловой.
социальная сеть
 
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