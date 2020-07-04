 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Июля

03 Июля

Популярное

Первого президента Бурятии наградили «Трудовой доблестью»

Первого президента Бурятии наградили «Трудовой доблестью»
Власть,  Фото:страница Баира Цыренова
Леонид Потапов получил госнаграду в свой юбилей

Сегодня, 4 июля, первый президент Бурятии Леонид Потапов отмечает 85-летие. Ему была вручена госнаграда Республики Бурятия – медаль ордена «Трудовая доблесть». Госнаграду Потапову вручил зампред правительства – руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов.

- По поручению главы республики Алексея Цыденова и от себя лично поздравил первого президента РБ Леонида Васильевича Потапова с 85-летием, вручил медаль ордена «Трудовая доблесть». Леонид Васильевич в отличной форме. Здоровья, счастья и благополучия! – поделился на своей странице Баир Цыренов.



Медалью ордена «Трудовая доблесть» награждают за заслуги перед Бурятией, связанные с трудовой деятельностью, за высокие достижения в сферах производства, экономического, социального и культурного развития республики, государственного и муниципального управления, развитие науки, законности, правопорядка и общественной безопасности и иные заслуги.

Справка:

Леонид Потапов родился 4 июля 1935 года в селе Уакит Баунтовского аймака Бурят-Монгольской АССР. Детство его прошло в селе Аргада Курумканского района, где он научился хорошо говорить на бурятском языке. В 1959 году окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «инженер-механик».

Начинал трудовую деятельность на локомотиво-вагоноремонтном заводе в Улан-Удэ: мастер цеха, инженер-технолог отдела, начальник испытательной станции, заместитель начальника, начальник цеха, с 1968 года — главный инженер завода. В 1965 году окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности «экономист».

В 1976—1978 годах — заведующий отделом промышленности.

В 1978—1987 — секретарь Бурятского обкома КПСС.

С 1987 года — председатель исполкома Марыйского областного Совета (Туркменская ССР). С января 1990 года — заместитель председателя Верховного Совета Туркменской ССР.

В апреле 1990 года избран первым секретарём Бурятского обкома КПСС (выборы проводились на альтернативной основе). Избирался членом ЦК КПСС (1990). В 1990—1993 — народный депутат РФ. В октябре 1991 года на сессии Верховного Совета Бурятской ССР был избран председателем Верховного Совета республики. В декабре 1993 года избран членом Совета Федерации по Бурятскому двухмандатному избирательному округу № 3, набрав 39 % голосов.

На всенародных выборах в 1994 года одержал убедительную победу, став первым президентом Бурятии.

Второй раз выиграл президентские выборы в 1998 году, обойдя десятерых соперников и набрав 63 % голосов избирателей. В том же году защитил докторскую диссертацию на тему: «Саморазвитие экономики субъекта Федерации в условиях переходного периода».

В 2002 году был избран президентом Бурятии на третий срок, одержав победу уже в первом туре выборов и набрав более 67 % голосов избирателей, опередив своего основного соперника — депутата Государственной Думы Бато Семёнова.

Сложил полномочия президента Бурятии в июле 2007 года.



президент Бурятии Потапов государственные награды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Минздрав считает, что Россия вернётся к нормальной жизни не раньше февраля
Минздрав считает, что Россия вернётся к нормальной жизни не раньше февраля
Власть, 04.07.2020
Об этом сказал министр здравоохранения Мурашко
С выборов губернатора Иркутской области снялся один человек
С выборов губернатора Иркутской области снялся один человек
Власть, 03.07.2020
Участие в гонке продолжают 16 кандидатов
В одном из районов Забайкалья прокуратура требует открыть приют для животных
В одном из районов Забайкалья прокуратура требует открыть приют для животных
Власть, 03.07.2020
Бездействие администрации Петровск-Забайкальского района назвали нарушением принципа гуманности
Руководство «Газпрома» поблагодарило главу Бурятии
Руководство «Газпрома» поблагодарило главу Бурятии
Власть, 03.07.2020
Благодарность пришла за помощь в эвакуации вахтовиков из Якутии
Сити-менеджер Читы руками сломал свежеуложенный асфальт
Власть, 03.07.2020
«Такой асфальт должен быть?» - добивался ответа сити-менеджер
Российский омбудсмен помогает решить проблему жителя Бурятии
Российский омбудсмен помогает решить проблему жителя Бурятии
Власть, 03.07.2020
Жителя Бурятии посчитали мёртвым на родине в Молдавии
Алексей Цыденов поблагодарил жителей Бурятии
Алексей Цыденов поблагодарил жителей Бурятии
Власть, 03.07.2020
Глава Бурятии выпустил видеообращение по итогам голосования по Конституции
В Бурятию сегодня прилетит глава Ростуризма
В Бурятию сегодня прилетит глава Ростуризма
Власть, 03.07.2020
Утром 3 июля в Улан-Удэ прилетает руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова
Миронов предложил досрочные выборы в Госдуму после принятия поправок
Миронов предложил досрочные выборы в Госдуму после принятия поправок
Власть, 02.07.2020
Политик заявил о «логичном продолжении процесса»
Врио губернатора Иркутской области проехался по незаконным лесозаготовкам
Врио губернатора Иркутской области проехался по незаконным лесозаготовкам
Власть, 02.07.2020
Власти заявляют о снижении объёмов незаконной заготовки леса
Глава Бурятии встретился с ветеранами боевых действий
Глава Бурятии встретился с ветеранами боевых действий
Власть, 02.07.2020
1 июля в Бурятии отметили День ветерана боевых действий
Прокуратура проинформировала главу Бурятии о невыдаче лекарств
Прокуратура проинформировала главу Бурятии о невыдаче лекарств
Власть, 02.07.2020
Лекарствами не обеспечивались люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Бурятский митрополит показал клубнику из монастыря
Бурятский митрополит показал клубнику из монастыря
Власть, 01.07.2020
Первый урожай клубники оказался сладким
Глава Бурятии проверил участки в Заиграевском районе. Фоторепортаж
Глава Бурятии проверил участки в Заиграевском районе. Фоторепортаж
Власть, 01.07.2020
Алексей Цыденов побывал в Онохое и Заиграево. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Юрий Трутнев проголосовал по поправкам в Конституцию
Юрий Трутнев проголосовал по поправкам в Конституцию
Власть, 01.07.2020
Полпред президента в ДФО выделил среди поправок сохранение семьи в традиционном виде

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^