Первого президента Бурятии наградили «Трудовой доблестью»





Сегодня, 4 июля, первый президент Бурятии Леонид Потапов отмечает 85-летие. Ему была вручена госнаграда Республики Бурятия – медаль ордена «Трудовая доблесть». Госнаграду Потапову вручил зампред правительства – руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов.- По поручению главы республики Алексея Цыденова и от себя лично поздравил первого президента РБ Леонида Васильевича Потапова с 85-летием, вручил медаль ордена «Трудовая доблесть». Леонид Васильевич в отличной форме. Здоровья, счастья и благополучия! – поделился на своей странице Баир Цыренов.Медалью ордена «Трудовая доблесть» награждают за заслуги перед Бурятией, связанные с трудовой деятельностью, за высокие достижения в сферах производства, экономического, социального и культурного развития республики, государственного и муниципального управления, развитие науки, законности, правопорядка и общественной безопасности и иные заслуги.Леонид Потапов родился 4 июля 1935 года в селе Уакит Баунтовского аймака Бурят-Монгольской АССР. Детство его прошло в селе Аргада Курумканского района, где он научился хорошо говорить на бурятском языке. В 1959 году окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «инженер-механик».Начинал трудовую деятельность на локомотиво-вагоноремонтном заводе в Улан-Удэ: мастер цеха, инженер-технолог отдела, начальник испытательной станции, заместитель начальника, начальник цеха, с 1968 года — главный инженер завода. В 1965 году окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности «экономист».В 1976—1978 годах — заведующий отделом промышленности.В 1978—1987 — секретарь Бурятского обкома КПСС.С 1987 года — председатель исполкома Марыйского областного Совета (Туркменская ССР). С января 1990 года — заместитель председателя Верховного Совета Туркменской ССР.В апреле 1990 года избран первым секретарём Бурятского обкома КПСС (выборы проводились на альтернативной основе). Избирался членом ЦК КПСС (1990). В 1990—1993 — народный депутат РФ. В октябре 1991 года на сессии Верховного Совета Бурятской ССР был избран председателем Верховного Совета республики. В декабре 1993 года избран членом Совета Федерации по Бурятскому двухмандатному избирательному округу № 3, набрав 39 % голосов.На всенародных выборах в 1994 года одержал убедительную победу, став первым президентом Бурятии.Второй раз выиграл президентские выборы в 1998 году, обойдя десятерых соперников и набрав 63 % голосов избирателей. В том же году защитил докторскую диссертацию на тему: «Саморазвитие экономики субъекта Федерации в условиях переходного периода».В 2002 году был избран президентом Бурятии на третий срок, одержав победу уже в первом туре выборов и набрав более 67 % голосов избирателей, опередив своего основного соперника — депутата Государственной Думы Бато Семёнова.Сложил полномочия президента Бурятии в июле 2007 года.