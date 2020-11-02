Алексей Цыденов специально обратился к трудоголикам
Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что большинство жителей республики стали соблюдать рекомендованные меры безопасности, связанные с распространением коронавируса: ношение масок, перчаток и пр. Об этом руководитель республики заявил накануне в эфире ГБРК «Бурятия» в спецпроекте «Разговор с главой Бурятии».
Отдельно Алексей Цыденов отметил «трудоголиков», которые имея признаки заболевания, продолжают ходить на работу.
- Некоторые люди это выставляют как чуть ли не геройский поступок. «Вот, несмотря на то, что мне плохо, я хожу на работу!» Это не геройский поступок, это неправильный поступок. Если вы заболели – сидите дома. вызывайте врача, сейчас можно оформить больничный электронно, удалённо. То есть не надо в поликлинику ходить, - рассказал Алексей Цыденов.
Он призвал не ходить на работу, имея признаки заболевания, таким образом не подвергая риску своих коллег. «Лучше соблюдать все меры максимально», - подытожил Алексей Цыденов.
- Я требую сейчас этого от своих министров, но у них в основном идут заражения из семейного очага. Есть определённая напряжённость, - сказал глава Бурятии.
В качестве новых мер по борьбе с коронавирусом – бесплатные лекарства для пенсионеров и многодетных семей, лечащихся на дому, а также появление «ковидного» такси. Разворачиваются дополнительные койки для лечения больных коронавирусом.
На утро 2 ноября в Бурятии зарегистрировано 12 039 случаев заболевания коронавирусом, за сутки выявили 236 новых больных. В стационарах республики получают лечение 2182 пациента, для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2428 коек, занято – 2182, свободно - 246 коек. Занятость коечного фонда составляет 89,9%.
Всего выздоровели 8055 человек. Умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 191 человек, девять из них скончались накануне.
Глава Бурятии: «Если вы заболели – сидите дома»
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