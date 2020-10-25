Глава Бурятии: «Больницы заполнены ковидными больными по максимуму»

По решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией трёхзвёздочная гостиница «Парк Отель Улан-Удэ» (прежнее название «Гэсэр») была передана под стационар для долечивания пациентов с коронавирусом. На сегодняшний день из запланированных 150 коек развернуто 50. 20 пациентов уже переведено из ковидного госпиталя на улице Модогоева на долечивание, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Работу госпиталя в воскресенье проверил глава республики Алексей Цыденов. Он отметил, что процесс переоборудования госпиталя будет продолжаться.
- 27-28 октября будет развернуто еще 15 кислородных точек для долечивания пациентов. Учитывая накопленный весной опыт, работы проводятся в кратчайшие сроки. В этом госпитале больные будут проходить долечивание, когда еще нужен медицинский уход, но состояние пациента стабильное и есть положительная динамика, - сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
Сейчас в госпитале собран и подготовлен медицинский персонал. К работе приступили 4 врача, 12 медицинских сестер и 10 санитаров, которые работают посменно.
Кроме того, в ближайшие две-три недели запланировано поэтапное развертывание дополнительного коечного фонда объемом 400 коек.
- Ситуация сегодня тяжёлая, в городе 97% составляет занятость коечного фонда, а в целом по республике - 88%. Полностью под больничные койки перепрофилируем гостиницу «Парк Отель Улан-Удэ». В данный момент монтируется кислородопровод, чтобы оборудовать реанимационные палаты. Проблемы есть, больницы все по максимуму заполнены, вы знаете, что койки дополнительно стоят в коридорах. Поэтому самое действенное мероприятие сейчас - чтобы люди соблюдали все правила безопасности и друг друга не заражали. Взрослые начали носить маски, да, но рядом идёт ребенок без маски. Дети сами легче переносят ковид, но заражают взрослых и так цепь идёт дальше. Меры безопасности должны соблюдаться каждым и повсеместно, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день наблюдается большая нагрузка и у работников колл-центров.
- Постоянно увеличивается нагрузка на колл-центры минздрава, Роспотребнадзора, мы это видим. Уже были приняты меры по увеличению сотрудников колл-центров. Для организации телефонных консультаций мы приглашаем к работе медиков, ушедших на пенсию. Мобилизуем районных специалистов, студентов, организовано обучение всех желающих на младший медперсонал, - добавил он.
В конце рабочего дня в воскресенье Алексей Цыденов зашёл в аптечный пункт, чтобы поверить наличие лекарств. В аптеке были в наличие противовирусные препараты, а также антибиотики. В наличие не оказалось самых популярных - арбидола, амиксина, гриппферона, но были в наличие аналоги: ингавирин, кагоцел, эргоферон, ремантадин, лавомакс и другие.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 25 октября в Бурятии общее число случаев заражений COVID-19 достигло 10 250. За сутки выявили 213 новых больных, это лишь немногим меньше печального рекорда.