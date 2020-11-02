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В Бурятии появилось «ковидное» такси

В Бурятии появилось «ковидное» такси
Общество,  Фото:pixabay.com
О новшестве заявил Алексей Цыденов

В Бурятии появилось специальное такси для пациентов с коронавирусом. Об этом глава республики Алексей Цыденов сообщил накануне в эфире ГБРК «Бурятия» в спецпроекте «Разговор с главой Бурятии».

Введение отдельного транспорта связано с выросшим количеством вызовом скорой помощи.

- Мы сейчас добавляем машин для неотложки. Разворачиваем дополнительно так называемое ковидное такси. Отдельную службу создаём, когда человеку нужно приехать на компьютерную томографию, или надо приехать для амбулаторной диагностики. Это будут специальные машины, внутри будет изоляция, они будут обрабатываться после каждой перевозки, - рассказал Алексей Цыденов.

По его словам, стоимость услуги для многодетных семей и пенсионеров будет составлять как проезд на общественном транспорте.

О том, как вызвать такси, станет известно позднее.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии коронавирус не сбавляет обороты. В последнее время ежедневный прирост составляет более двухсот человек. Так, за последние сутки выявили 236 новых больных, за весь период скончался 191 человек, общее число случаев заражения на утро 2 ноября достигло 12 039


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