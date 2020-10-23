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Юрию Трутневу показали в Бурятии антиковидные средства защиты

Юрию Трутневу показали в Бурятии антиковидные средства защиты
Власть,  Фото:tvoidv.ru
Полпреду продемонстрировали средства индивидуальной защиты и медхалаты местного производства

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев прибыл с рабочим визитом в Бурятию. Юрий Трутнев посетил выставку изделий бурятской промышленности для борьбы с COVID-19, сообщает портал «Твой Дальний Восток».

Так, в частности, полпреду президента представили средства индивидуальной защиты для медиков, многоразовые костюмы, халаты и комбинезоны, рециркуляторы воздуха, защитные маски и экраны, а также экспресс-тесты на антитела к SARS-CoV-2. Последние производятся на предприятии «Рапид Био», которое зарегистрировано в Бурятии и базируется в Сколково.

Также на выставке представили аппарат искусственной вентиляции легких, который применяется у тяжелобольных коронавирусом. Ремонтом такой техники занимается Улан-Удэнское приборостроительное объединение.

Юрий Трутнев уже наградил волонтёров, которые помогают населению во время пандемии коронавируса. Также он посетит центр ядерной медицины.
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