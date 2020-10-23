Полпреду продемонстрировали средства индивидуальной защиты и медхалаты местного производства
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев прибыл с рабочим визитом в Бурятию. Юрий Трутнев посетил выставку изделий бурятской промышленности для борьбы с COVID-19, сообщает портал «Твой Дальний Восток».
Так, в частности, полпреду президента представили средства индивидуальной защиты для медиков, многоразовые костюмы, халаты и комбинезоны, рециркуляторы воздуха, защитные маски и экраны, а также экспресс-тесты на антитела к SARS-CoV-2. Последние производятся на предприятии «Рапид Био», которое зарегистрировано в Бурятии и базируется в Сколково.
Также на выставке представили аппарат искусственной вентиляции легких, который применяется у тяжелобольных коронавирусом. Ремонтом такой техники занимается Улан-Удэнское приборостроительное объединение.
Юрий Трутнев уже наградил волонтёров, которые помогают населению во время пандемии коронавируса. Также он посетит центр ядерной медицины.
Юрию Трутневу показали в Бурятии антиковидные средства защиты
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Полпреду продемонстрировали средства индивидуальной защиты и медхалаты местного производства
Жильцы дома заявляют, что мёрзнут в квартирах из-за неисполненного обещания чиновников
Прокуратура выявила нарушения в сфере закупок
Глава Бурятии обсудил вопросы сотрудничества с заместителем премьер-министра Татарстана
Зампред правительства прокомментировал работу мобильных групп
Визит запланирован на пятницу
Инесса Баглаева назначена на должность начальника отдела контроля закупок
Это связано с угрозой распространения коронавируса
Прокуратурой выявлены нарушения при определении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов
Власть, 20.10.2020
Прокуратура выявила нарушение
Власть, 19.10.2020
Расторгнуты трудовые договора с директорами двух муниципальных предприятий
Власть, 18.10.2020
«Вводить какой-либо запрет — это всегда тяжёлое решение», написал Алексей Цыденов в соцсети
В Бурятии требуются сотрудники для осуществления контроля за деятельностью пунктов приёма и отгрузки древесины
Власть, 15.10.2020
Объявлен конкурс на замещение должностей в новом отделе
Власть, 09.10.2020
Рабочие поездки главы в районы временно заменили онлайн-совещаниями
Власть, 09.10.2020
Подарок сделал Александр Варфоломеев