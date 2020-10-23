Доброволец из Бурятии: «Некоторые люди звонили и плакали»





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Твой Дальний Восток. Бурятия (@tvoidv.rb) 22 Окт 2020 в 9:43 PDT



В Бурятии в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе более 950 волонтёров объединились для помощи нуждающимся, пожилым людям, многодетным семьям, медицинским работникам. Среди них – добровольцы «ДоброДома», волонтёры-медики, активисты ОНФ, волонтёры региональных общественных молодежных организаций, а также неравнодушные жители Бурятии. Только волонтёрскими штабами на базе ресурсного центра добровольчества «ДоброДом» и регионального отделения ОНФ в период первой волны эпидемии было отработано свыше 40 тысяч заявок от населения.



С начала октября с ростом заболеваемости волонтёрский штаб помощи населению в ситуации с распространением COVID-19 возобновил свою работу. Добровольцы помогают поликлиникам доставлять льготные лекарства по спискам, которые выдают аптеки поликлиник. За штабом на базе центра «ДоброДом» закреплены три городские поликлиники и городская больница № 4, за штабом на базе ОНФ - две городские поликлиники.



В районах волонтёры помогают центральным районным больницам. Помимо доставки льготных лекарств, волонтёры помогают закупить лекарства контактным или проходящим лечение на дому людям, находящимся на самоизоляции, а также пожилым людям, находящимся на самоизоляции.

В Бурятии в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе более 950 волонтёров объединились для помощи нуждающимся, пожилым людям, многодетным семьям, медицинским работникам. Среди них – добровольцы «ДоброДома», волонтёры-медики, активисты ОНФ, волонтёры региональных общественных молодежных организаций, а также неравнодушные жители Бурятии. Только волонтёрскими штабами на базе ресурсного центра добровольчества «ДоброДом» и регионального отделения ОНФ в период первой волны эпидемии было отработано свыше 40 тысяч заявок от населения.С начала октября с ростом заболеваемости волонтёрский штаб помощи населению в ситуации с распространением COVID-19 возобновил свою работу. Добровольцы помогают поликлиникам доставлять льготные лекарства по спискам, которые выдают аптеки поликлиник. За штабом на базе центра «ДоброДом» закреплены три городские поликлиники и городская больница № 4, за штабом на базе ОНФ - две городские поликлиники.В районах волонтёры помогают центральным районным больницам. Помимо доставки льготных лекарств, волонтёры помогают закупить лекарства контактным или проходящим лечение на дому людям, находящимся на самоизоляции, а также пожилым людям, находящимся на самоизоляции.

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев вручил памятные медали президента волонтёрам, которые оказывают помощь жителям региона в период борьбы с коронавирусом.Всего памятной медали президента России Владимира Путина «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» в республике удостоены 150 человек. И сегодня состоялся третий этап мероприятия, награды получили семь активистов из Улан-Удэ и районов республики.- В марте 2020 года по всей стране стартовала акция #МыВместе. Тысячи людей приняли в ней участие. Вы развозили продукты и медикаменты, помогали людям старшего поколения, по сути дела, помогали бороться с болезнью. К сожалению, болезнь еще не ушла, работа будет продолжаться. Мы понимаем, что эта работа связана в том числе с личными рисками, и благодарны вам за нее, - обратился к награждаемым Юрий Трутнев.После награждения добровольцы сфотографировались с полпредом, после чего глава Бурятии Алексей Цыденов выразил им благодарность: «Большое спасибо, вы – молодцы. Низкий вам поклон».В интервью паблику tvoidv.rb («Твой Дальний Восток. Бурятия») волонтёр рассказала, в какой тяжелой ситуации находятся некоторые люди.- Вспоминаются только печальные истории, а не весёлые. Некоторые звонили, плакали, плакали от того, что им нечего было есть. Молодые женщины, у которых хронические заболевания, они не могли выйти на работу. И кто-то звонил и говорил, у меня даже хлеба не осталось, привезите хотя бы булку хлеба. Вот это вот реально брало за душу. И ты понимаешь, что таких людей - миллионы в стране, - рассказала координатор Бурятского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волотёры-медики» Анастасия Алексеева.Из позитивных и смешных историй она поведала о бабушке, которая заказала добровольцам корень какого-то неведомого растения.- У нас была такая история – бабушка нам позвонила и заказала корень чего-то, я не помню, я даже названия не запомнила растения. Мы все впервые слышали, хотя мы прошли «травоведение» и на латыни проходили лекарства. Но этого вспомнить не могла. И бабушка сказала – нужно его найти по городу. Мы искали его во всех аптеках, смотрели онлайн-доставку – нет. Потом мы нашли его на Центральном рынке, купили, привезли, - поделилась девушка.