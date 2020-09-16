В Бурятии ввели трёхдневные выборы главы республики

Также у избирателей появится возможность проголосовать с помощью Интернета
Выборы главы Бурятии смогут отныне проходить в течение трёх дней. Соответствующий законопроект одобрили накануне на сессии Народного Хурала. Трёхдневные выборы – не придумка республики, а приведение республиканского законодательства в соответствие с федеральным.
- Проектом устанавливается, что голосование на выборах, повторное голосование, повторные выборы могут проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трёх дней. Данное решение принимает Избирательная комиссия Бурятии, - сообщил зампред правительства республики Баир Цыренов.
Кроме того, на рассмотрение были внесены и другие поправки.
- Предусматривается, что не имеют права быть избранными граждане РФ, осуждённые к лишению свободы за совершение отдельных видов преступлений средней тяжести и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, - до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости, - продолжил Баир Цыренов.
Также вводится норма о составлении списка избирателей на избирательных участках, образованных на вокзалах и в аэропортах, не позднее дня, предшествующего дню голосования, на основании заявлений избирателей. При условии, что в день голосования эти люди оказались там.
- Предусматривается, что при проведении выборов в органы государственной власти в случаях и порядке, которые установлены ЦИК РФ, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей по почте, а также дистанционное электронное голосование, - отметил Баир Цыренов.
Также расширяется перечень оснований, в соответствии с которыми людям предоставляется возможность участия в голосовании вне помещения для голосования. К примеру, вводится уважительная причина – необходимость избирателя в уходе за лицами, нуждающимися в этом, а также иные уважительные причины.
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- Ну, куда мы идём? К чему мы идём? Если у населения, оппозиции теплилась надежда, что власть у нас сменяема, и смена власти возможна путем выборов, но мы эту надежду сейчас отбираем. Поэтому, уважаемые коллеги, я думаю, что да, мы не можем не принять данный закон, но, приняв этот закон, возможно, нам надо с инициативой выйти в Государственную Думу, чтобы всё-таки убрали трёхдневное голосование, тем более электронное голосование. Я думаю, что это недопустимо, - резко отреагировал депутат.
Баир Цыренов ответил, что время идёт вперед, и эксперимент с цифровыми избирательными участками был опробован недавно в Москве.
- У нас сейчас были выборы 13-го сентября. Были в порядке эксперимента по 32 округу (Муйский и Северо-Байкальский районы Бурятии – ред.) цифровые избирательные участки в Москве созданы, на которых имели право проголосовать жители этого округа. Так, вот, там один житель, он всего лишь один проголосовал, проголосовал за вашего кандидата. То есть ваши избиратели перспективу этой формы уже оценили. Время идёт вперёд, думаю, что мы с вами вынуждены с этим согласиться, тем более вы намного меня моложе, и цифровизация должна вам ложиться на душу, - сказал Баир Цыренов.
Депутаты проголосовали, и сперва законопроект не набрал нужного количества голосов. Председателю Хурала пришлось напоминать, что это приведение законодательства в соответствие с федеральным. Депутаты переголосовали и приняли законопроект в двух чтениях.
Последние выборы главы Бурятии проводились в сентябре 2017 года. Алексей Цыденов одержал уверенную победу, набрав 87% голосов избирателей.
В Бурятии ввели трёхдневные выборы главы республики
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