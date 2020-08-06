Сообщается, что Андрей Бунёв написал заявление по собственному желанию
Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку четырех руководителей управлений Следственного комитета, трех генералов и одного полковника. Все они написали заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что в том числе в отставку ушёл генерал-майор юстиции Андрей Бунев, руководитель следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области. Управление он возглавил в 2013 году.
Справка:
Андрей Бунёв родился в 1965 году в Красноярске. Закончил юридический факультет Красноярского государственного университета. Прошёл все ступени следственной деятельности.
С 1988 года работал стажёром, следователем прокуратуры района, старшим следователем, следователем по особо важным делам, более 12 лет — начальником отдела по расследованию убийств и бандитизма прокуратуры Красноярского края. С сентября 2007 года работал первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю.
В июле 2011 года переведён в следственное управление по Кемеровской области, где исполнял обязанности заместителя руководителя. В декабре 2011 года указом президента России был назначен руководителем следственного управления.
В июне 2013 года указом президента России назначен руководителем следственного управления Следственного комитета по Иркутской области.
Генерал-майор юстиции. Награждён нагрудными знаками «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации» в 2004 году и «Почётный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации» в 2013 году.
РБК сообщил об отставке руководителя управления СК по Иркутской области
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