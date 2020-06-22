Первый замминистра строительства и дорожного хозяйства обвиняется в получении взятки в 2 млн
В Иркутской области следователи предъявили обвинение в получении взятки первому заместителю министра строительства, дорожного хозяйства региона (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, в октябре 2016 года женщина, занимая тогда должность начальника отдела выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации Иркутска, получила взятку в сумме 2 млн рублей от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
- 18 июня чиновница была задержана. Следователи провели обыски по местам жительства обвиняемой и свидетелей по уголовному делу, а также в служебных кабинетах в администрации города и министерстве строительства, дорожного хозяйства. Изъяты денежные средства, дорогостоящие ювелирные изделия и часы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Обвиняемую заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Первый замминистра строительства Иркутской области задержана за взятку
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