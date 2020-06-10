Наталья Тумуреева вошла в топ-50 экспертов в сфере экологии









Известного эколога и руководителя организации «Бурятское региональное отделение по Байкалу» Наталью Тумурееву

Возглавили престижный рейтинг председатель, исполнительный директор Общероссийской общественной организации «Зелёный патруль», эксперт Центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Андрей Нагибин, директор «Бюро экологической информации» Ангелина Давыдова, председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды, заместитель исполнительного директора Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный федеральный округ» России Альбина Дударева, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин, председатель Общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество» Рашид Исмаилов.Известного эколога и руководителя организации «Бурятское региональное отделение по Байкалу» Наталью Тумурееву назначили на должность замминистра природных ресурсов республики в июне прошлого года . Предложение о должности замминистра Наталье Тумуреевой глава Бурятии сделал уникальным образом – публично, через Facebook. Тумуреева, в свою очередь предложение приняла, о чём также сообщила в соцсети.

Замминистра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева попала в топ-50 наиболее авторитетных и влиятельных экспертов в сфере экологии. Замминистра заняла 49 место.Первый публичный рейтинг экспертов в сфере экологии составил Центр политической конъюнктуры (ЦПК) по заказу Экспертного института социальных исследований. Рейтинг выявил наиболее компетентных спикеров в области экологии и выделил направления внутри общественной дискуссии вокруг темы экологии, которые вызывают наибольший отклик.Список экспертов составлялся с помощью индекса востребованности. Спикеров оценивали по таким критериям как популярность, упоминаемость, признание и оценка.Наталья Тумуреева получила 2,08 балла из максимальных 10.- Не знаю радоваться или нет, но у меня 49 место. Или нет, можно по-другому представить - вхожу в 50 российских экспертов. Многих из этих людей знаю лично и это самые крутые люди. Себя таковой не считаю, еще расти и расти, - прокомментировала Наталья Тумуреева в Facebook.