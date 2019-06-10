Глава Бурятии подписал указ о назначении Натальи Тумуреевой

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Алексей Фишев. Он опубликовал короткие интервью с Натальей Тумуреевой и министром природных ресурсов Бурятии Вадимом Кантором.











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- Я уже два месяца об этом думаю – и о рисках, и о сложностях. Я понимаю, что это действительно сложная работа, но мы обсуждали с министром, с главой о том, что главное всё-таки – работать в команде. Потому что я не индивидуалист в этом плане, и если выстроить хорошую работу в самом министерстве с отделами, если есть люди, которым можно доверять, с которыми можно работать, я думаю, что вполне можно построить работу позитивно, - подытожила Наталья Тумуреева.











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фото - Алексей Фишев

