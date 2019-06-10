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Глава Бурятии подписал указ о назначении Натальи Тумуреевой

Глава Бурятии подписал указ о назначении Натальи Тумуреевой
Власть, 
«Я понимаю, что это сложная работа, но главное всё-таки – работать в команде», - прокомментировала она назначение

Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о назначении руководителя организации «Бурятское региональное отделение по Байкалу» Натальи Тумуреевой на должность заместителя министра природных ресурсов республики.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Алексей Фишев. Он опубликовал короткие интервью с Натальей Тумуреевой и министром природных ресурсов Бурятии Вадимом Кантором.



Известный эколог рассказала, что сейчас в планах, в первую очередь – реализация нацпроекта «Экология».

- Это очень важно, это очень нужно. Сроки сжатые, действительно я сама была критиком как раз-таки некоторых мероприятий, и вот сейчас моя задача – сделать так, чтобы нацпроект был реализован, принёс пользу в конце концов республике. Ну, собственно этим сейчас и будем заниматься, - отметила она.

Наталью Тумурееву спросили, какова положительная сторона такого своеобразного конфликта, когда общественник идёт во власть и становится чиновником.

- Позитив в опыте. Это возможность сделать что-то самой, потому что критиковать со стороны намного проще, и совершенно другое дело – взять это и попробовать реализовать. И я как раз иду сюда, чтобы посмотреть - как это делается изнутри, какие вещи, и как можно провести в жизнь именно те вопросы, которые у меня когда-то вызывали возмущение. Собственно, сейчас этим хочу заниматься. На самом деле для меня сложно перестроиться. Я ещё до сих пор говорю, вот, это они неправильно сделали, теперь нужно переходить на другое. Теперь это, наверное, в моих возможностях – что-то изменить, - пояснила замминистра.

Также она добавила, что глава Бурятии подписал указ, пожелал удачи и сказал ей, что по всем вопросам можно обращаться к нему.

- Я уже два месяца об этом думаю – и о рисках, и о сложностях. Я понимаю, что это действительно сложная работа, но мы обсуждали с министром, с главой о том, что главное всё-таки – работать в команде. Потому что я не индивидуалист в этом плане, и если выстроить хорошую работу в самом министерстве с отделами, если есть люди, которым можно доверять, с которыми можно работать, я думаю, что вполне можно построить работу позитивно, - подытожила Наталья Тумуреева.



Министр природных ресурсов Бурятии Вадим Кантор отметил, что с Натальей Тумуреевой встречался неоднократно в процессе её трудоустройства. Они проговарили позиции, которые будут в её зоне ответственности. «Я скажу, что понимание у нас одинаковое», - уточнил он.

- На проблемы мы смотрим одинаково, её профессиональная подготовленность вообще никаких сомнений не вызывает. Я надеюсь, что мы командой сработаемся и будем на благо республики экологическую тему продвигать совместно, сообща, - сказал Вадим Кантор.

Ему задали также вопрос, готовы ли они к дискуссиям, разным мнениям внутри будущей команды.

- Алексей Самбуевич приветствует плюрализм мнений внутри команды, потому что, как известно, в споре рождается истина. Поэтому здесь я никаких противоречий не вижу. Главное, что после того, как принято окончательное решение, нам нужно сообща уже работать на то, чтобы это решение исполнить, - заключил министр.

Как сообщал «Байкал-Daily», предложение о должности замминистра Наталье Тумуреевой глава Бурятии сделал уникальным образом – публично, через Facebook. Наталья Тумуреева спустя короткое время предложение приняла, о чём также сообщила в соцсети.

Позже сообщалось, что она проходит «формальные процедуры» перед назначением. Состоялся, как положено, конкурс в три этапа, соперником Тумуреевой значился сотрудник министерства.


фото - Алексей Фишев
назначение минприроды
 
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