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Вежевич выступила против законопроекта по детскому омбудсмену

Вежевич выступила против законопроекта по детскому омбудсмену
Власть, 
Автором нового законопроекта стала Оксана Бухольцева

В Бурятии разгорелся спор по поводу законопроекта, который вносится депутатом Народного Хурала Оксаной Бухольцевой. Противником проекта закона стала пока ещё действующий и.о. уполномоченного по правам ребёнка Татьяна Вежевич.

Предлагается следующее: в случае досрочного прекращения полномочий уполномоченного по правам ребёнка в Бурятии и на период вступления в должность нового уполномоченного, а также в случаях временного отсутствия уполномоченного в связи с болезнью или отпуском, обязанности уполномоченного исполняет уполномоченный по правам человека в республике.

Бухольцева выложила документ на своей странице, подписав его: «Как много полемики вокруг одного предложения. Закон ухудшает текущее положение дел?».

Татьяна Вежевич высказала свою позицию в Facebook.

- В интернете размещена новость о том, что депутатом Народного Хурала РБ Бухольцевой О.В. инициируется законопроект об Уполномоченном по правам ребёнка. Суть - уполномоченный по правам человека может замещать эту должность. Со слов депутата, один (может уже и не один) комитет и прокуратура РБ согласовали без замечаний. Так как обсуждения законопроекта не предусматривается, размещаю здесь своё заключение и прошу высказаться компетентным специалистам, профессиональному сообществу. Прошу обратить внимание депутатов, до которых это заключение может не дойти, - написала Вежевич.

Она также прикрепила к посту заключение по этому вопросу. В документе приводятся положения федерального и республиканского законодательства, а затем промежуточный итог о том, что «должности уполномоченного по правам человека и уполномоченного по правам ребёнка являются самостоятельными государственными должностями субъекта».

«Кроме того, Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребёнка в Российской Федерации» замещение должности уполномоченного на период временного отсутствия не предусмотрено», - добавляется в заключении.

В частности, согласно части 8 статьи 16.1 ФЗ № 184 уполномоченный по правам человека в субъекте РФ «… не может замещать государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъекта Российской Федерации» и т.д.

«Принимая во внимание, что должность уполномоченного по правам ребенка является самостоятельной государственной должностью субъекта РФ, возложение его обязанностей на уполномоченного по правам человека в субъекте РФ в случаях, определённых проектом закона, противоречит федеральному законодательству, предусматривающего запрет Уполномоченному по правам человека замещать иные государственные должности», - приводится такой аргумент в заключении.

«Вызывает сомнения отсутствие коррупциогенных факторов при совмещении лицом двух государственных должностей Республики Бурятия», - уточняется в документе.

Сейчас под постом Татьяны Вежевич пользователи делятся своими мнениями.

Отметим, сама Вежевич больше девяти занимала пост детского омбудсмена. Почти год назад Народный Хурал не дал согласие на её переназначение. Произошло это, кстати, после того, как тот же Хурал принял решение о повышении зарплаты детскому омбудсмену, что вызвало большой отклик в соцсетях.

Сейчас Вежевич трудится в этой должности с приставкой «и.о». А недавно стало известно о новой кандидатуре. По данным телеграмм-канала «Степной дозор», это не известная публике Наталья Ганькина. Сейчас её кандидатура проходит согласование.




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