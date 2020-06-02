В Бурятии озвучили имя возможного нового детского омбудсмена

Телеграм-канал «Степной дозор» узнал, кого глава Бурятии просит на пост детского омбудсмена
Следующим уполномоченным по правам ребёнка в Бурятии может стать некая Наталья Ганкина. Телеграм-канал «Степной дозор» разместил обращение главы Бурятии Алексея Цыденова к детскому омбудсмену России Анне Кузнецовой с просьбой согласовать кандидатуру Ганькиной.
Имя Натальи Ганькиной в Бурятии широко не известно. По информации «Степного дозора», прежде она трудилась в прокуратуре, министерстве соцзащиты и администрации главы Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», Татьяна Вежевич сейчас занимает пост уполномоченного по правам ребёнка с приставкой «и.о».
Почти год назад Народный Хурал не дал согласие на переназначение Татьяны Вежевич на пост детского омбудсмена, который она занимала больше 9 лет. «За» Вежевич проголосовали 26 депутатов, 31 – против. Сама она после заявила, что её мнение «конечно, двоякое».
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