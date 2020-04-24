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«Уволить легко, а помочь слабо?»: В Улан-Удэ защищают уволенного главврача

«Уволить легко, а помочь слабо?»: В Улан-Удэ защищают уволенного главврача
Общество, 
Сотрудники городской больницы №4 обратились к главе Бурятии

На сайте change.org. появилась петиция в поддержку Тамары Бидагаевой, уволенной с поста главного врача городской больницы № 4. Авторы адресовали своё обращение главе Бурятии Алексею Цыденову.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне глава потребовал увольнения главного врача больницы Тамары Бидагаевой «за грубое нарушение санитарно-эпидемиологических требований в условиях карантина». 10 сотрудников городской больницы №4 в Улан-Удэ заразились коронавирусом. Медики имели симптомы, но скрыли это – диагноз подтвердился на контрольном тестировании. Сегодня стало известно, что главврач больницы уволена.

Сотрудники больницы вступились за Тамару Бидагаеву.

- Занос инфекции – эта прямая вина инфекционистов. Мы работали вслепую, никто из МЗ (минздрава – прим. ред.) не был у нас, а зав. отделениями инфекционной больницы, назначенные зав. отделениями что сделали??? Главный врач Тамара Григорьевна Бидагаева в период пандемии новой инфекции работала по 10-12 часов в сутки, организовывая в новых условиях стационара лечения инфекционно больных непрофильными специалистами, имея средства из всех источников ниже, чем в предыдущие периоды, - говорится в тексте петиции.

Также сотрудники аргументируют тем, что под руководством Тамары Бидагаевой сделали всё, что необходимо в соответствии с требованиями СанПин.

- А результаты – это ж непредсказуемо, какие результаты будут в итоге, болезнь ещё до конца не изучена. Приказ МЗ РБ о перепрофилировании мы пытались исполнить. Все мед учреждения работали по своим профилям, только ГБ4 работала в новых условиях. И почему такое решение – уволить? уволить легко, а помочь слабо? – этими словами заканчивается петиция.

На данный момент петицию подписали 160 человек.

Исполняющей обязанности главврача больницы пока назначена заместитель Лариса Шабаева.
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