 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Мая

14 Мая

Популярное

Иркутская область предложит в 10 раз увеличить штрафы за лесные пожары

Иркутская область предложит в 10 раз увеличить штрафы за лесные пожары
Власть, 
С инициативой выступил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев

14 мая врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзеов предложил в 10 раз увеличить сумму штрафов для виновных в возникновении лесных пожаров.

– Полагаю, десятикратное увеличение штрафов за поджоги, за халатное отношение к вопросу сбережения лесов может подействовать отрезвляюще на нарушителей, – подчеркнул Игорь Кобзев.

В случае установления физических и юридических лиц, причастных к возникновению лесных пожаров, также предлагается в судебном порядке взыскивать с них затраты на тушение.

Изменения должны коснуться соответствующих статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В связи с этим сначала корректировки следует рассмотреть депутатам Заксобрания они могут выйти с законодательной инициативой на федеральный уровень.

В текущем году пожароопасный сезон в Иркутской области начался на две недели раньше, чем в прошлом. Несмотря на это количество возгораний в 2020 году уже меньше, чем в 2019. Уменьшилась и общая площадь, пройденная огнём на этот период: с 90795 га до 19151 га. В текущем году в первые сутки после обнаружения ликвидировано 92,2% лесных пожаров. В 2019 году на эту же дату – 86,5%.

В Качугском районе 12 мая был зафиксирован вопиющий факт незаконной рубки древесины в особо крупном размере. Задержано более десяти подозреваемых, в том числе лидер группы. Злоумышленники имели документы, разрешающие рубку и переработку пиломатериалов для различных нужд. Но заготавливали деловые сорта древесины на продажу. У них изъято 14 единиц транспорта, включая тракторы и грузовики, бухгалтерские документы, крупные суммы наличных денег. Предварительно причинённый ущерб оценивается в шесть миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

штраф лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутская область предложит в 10 раз увеличить штрафы за лесные пожары
Иркутская область предложит в 10 раз увеличить штрафы за лесные пожары
Власть, 15.05.2020
С инициативой выступил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
Глава Бурятии по видеосвязи пообщался с заиграевцами о туризме
Глава Бурятии по видеосвязи пообщался с заиграевцами о туризме
Власть, 14.05.2020
Алексей Цыденов обещал поддержать движение ТОС
Кижингинский район Бурятии закрыли на карантин
Кижингинский район Бурятии закрыли на карантин
Власть, 14.05.2020
Беспрецедентные меры приняты в отношении Кижингинского района, где самый высокий уровень заболеваемости COVID-19
В Иркутской области большинство заболевших за сутки – вахтовики
В Иркутской области большинство заболевших за сутки – вахтовики
Власть, 14.05.2020
С 14 мая были приостановлены все перемещения вахтовиков
Соцучреждения Забайкалья примут жёсткие меры по COVID-19
Соцучреждения Забайкалья примут жёсткие меры по COVID-19
Власть, 14.05.2020
Также принято решение о регулярном тестировании на коронавирус сотрудников учреждений
В Забайкалье на борьбу с пожарами выделены дополнительные средства
В Забайкалье на борьбу с пожарами выделены дополнительные средства
Власть, 14.05.2020
Деньги пойдут на тушение пожаров в лесах и пожарную безопасность
Советник главы Бурятии: «Зачем кормить чужих рабочих, если свои без работы?»
Советник главы Бурятии: «Зачем кормить чужих рабочих, если свои без работы?»
Власть, 14.05.2020
Алдар Бадмаев считает, что коронавирус дал шанс на возрождение строительного комплекса республики  
Депутаты Улан-Удэнского горсовета внесут изменения в правила благоустройства
Депутаты Улан-Удэнского горсовета внесут изменения в правила благоустройства
Власть, 14.05.2020
Изменения коснутся сезонных кафе, подсветки и нанесения граффити
Медработники в Забайкалье, борющиеся с COVID-19, получат выплаты
Медработники в Забайкалье, борющиеся с COVID-19, получат выплаты
Власть, 13.05.2020
На стимулирующие надбавки выделили более 12 миллионов рублей
В Забайкалье сохраняются почти все ограничения по коронавирусу
В Забайкалье сохраняются почти все ограничения по коронавирусу
Власть, 13.05.2020
Разрешены одиночные занятия спортом и прогулки с детьми
Бурятский омбудсмен контролирует запас масок в изоляторах
Бурятский омбудсмен контролирует запас масок в изоляторах
Власть, 13.05.2020
В учреждениях каждые два часа проводится обработка
Глава Бурятии поручил помочь пострадавшему от штормового ветра Еравнинскому району
Глава Бурятии поручил помочь пострадавшему от штормового ветра Еравнинскому району
Власть, 13.05.2020
Ущерб нанесён не только зданиям школы и администрации, но и районной больнице
Мэр Улан-Удэ посадил деревья
Мэр Улан-Удэ посадил деревья
Власть, 13.05.2020
Посадка прошла на территории Мемориала воинам, умерших от ран
Глава Бурятии выехал в Заиграевский район
Глава Бурятии выехал в Заиграевский район
Власть, 13.05.2020
Одним из первых мест в рабочей поездке стал новый детский сад

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^