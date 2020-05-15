Иркутская область предложит в 10 раз увеличить штрафы за лесные пожары

С инициативой выступил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев



14 мая врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзеов предложил в 10 раз увеличить сумму штрафов для виновных в возникновении лесных пожаров.



– Полагаю, десятикратное увеличение штрафов за поджоги, за халатное отношение к вопросу сбережения лесов может подействовать отрезвляюще на нарушителей, – подчеркнул Игорь Кобзев.



В случае установления физических и юридических лиц, причастных к возникновению лесных пожаров, также предлагается в судебном порядке взыскивать с них затраты на тушение.



Изменения должны коснуться соответствующих статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В связи с этим сначала корректировки следует рассмотреть депутатам Заксобрания они могут выйти с законодательной инициативой на федеральный уровень.



В текущем году пожароопасный сезон в Иркутской области начался на две недели раньше, чем в прошлом. Несмотря на это количество возгораний в 2020 году уже меньше, чем в 2019. Уменьшилась и общая площадь, пройденная огнём на этот период: с 90795 га до 19151 га. В текущем году в первые сутки после обнаружения ликвидировано 92,2% лесных пожаров. В 2019 году на эту же дату – 86,5%.



В Качугском районе 12 мая был зафиксирован вопиющий факт незаконной рубки древесины в особо крупном размере. Задержано более десяти подозреваемых, в том числе лидер группы. Злоумышленники имели документы, разрешающие рубку и переработку пиломатериалов для различных нужд. Но заготавливали деловые сорта древесины на продажу. У них изъято 14 единиц транспорта, включая тракторы и грузовики, бухгалтерские документы, крупные суммы наличных денег. Предварительно причинённый ущерб оценивается в шесть миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



