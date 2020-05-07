Глава Бурятии создал комиссию по вопросам грязного воздуха

Проблема грязного воздуха в Улан-Удэ сильно обострилась этой зимой
В Бурятии создали межведомственную комиссию по вопросам загрязнения атмосферного воздуха в республике. Соответствующее постановление подписал 1 мая глава Алексей Цыденов.
- Комиссия является координационным органом, образованным в целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, определения согласованных действий и эффективных комплексных мер, - говорится в документе.
Комиссию возглавил заместитель председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин. Заместителем председателя комиссии назначена замминистра природных ресурсов республики Наталья Тумуреева. Секретарём выбрана консультант отдела регулирования охраны окружающей среды и обращения с отходами министерства природных ресурсов Бурятии Лариса Урханова;
Также в состав комиссии вошли: первый заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева, первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Марина Коротич; первый замминистра транспорта Алексей Назимов; заместитель руководителя Бурприроднадзора Сергей Нестеров; замминистра строительства Евгений Поляков.
По согласованию в комиссию также планируется включить представителей природоохранной прокуратуры, мэрии и горсовета Улан-Удэ, Роспотребнадзора, Байкальского института природопользования СО РАН, ТГК-14, Гусиноозёрской ГРЭС и др.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии вопрос загрязнения воздуха стоит давно. Ситуация обостряется в холодное время года, когда начинается отопительный сезон. В начале января показатели концентрации загрязняющих веществ в воздухе превысили предельно допустимый уровень в три раза. Улан-удэнцам рекомендовали носить защитные маски и респираторы.
В феврале власти города изучали альтернативные источники отопления по цене печного. Одним из вариантов стала разработка инвестпроекта по изготовлению бурого коксового угля, который отдаёт больше тепла и меньше дымит.
Глава Бурятии создал комиссию по вопросам грязного воздуха
Власть, Фото:
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