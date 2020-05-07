 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Мая

06 Мая

Популярное

Глава Бурятии создал комиссию по вопросам грязного воздуха

Глава Бурятии создал комиссию по вопросам грязного воздуха
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Проблема грязного воздуха в Улан-Удэ сильно обострилась этой зимой

В Бурятии создали межведомственную комиссию по вопросам загрязнения атмосферного воздуха в республике. Соответствующее постановление подписал 1 мая глава Алексей Цыденов.

- Комиссия является координационным органом, образованным в целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, определения согласованных действий и эффективных комплексных мер, - говорится в документе.

Комиссию возглавил заместитель председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин. Заместителем председателя комиссии назначена замминистра природных ресурсов республики Наталья Тумуреева. Секретарём выбрана консультант отдела регулирования охраны окружающей среды и обращения с отходами министерства природных ресурсов Бурятии Лариса Урханова;

Также в состав комиссии вошли: первый заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева, первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Марина Коротич; первый замминистра транспорта Алексей Назимов; заместитель руководителя Бурприроднадзора Сергей Нестеров; замминистра строительства Евгений Поляков.

По согласованию в комиссию также планируется включить представителей природоохранной прокуратуры, мэрии и горсовета Улан-Удэ, Роспотребнадзора, Байкальского института природопользования СО РАН, ТГК-14, Гусиноозёрской ГРЭС и др.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии вопрос загрязнения воздуха стоит давно. Ситуация обостряется в холодное время года, когда начинается отопительный сезон. В начале января показатели концентрации загрязняющих веществ в воздухе превысили предельно допустимый уровень в три раза. Улан-удэнцам рекомендовали носить защитные маски и респираторы

В феврале власти города изучали альтернативные источники отопления по цене печного. Одним из вариантов стала разработка инвестпроекта по изготовлению бурого коксового угля, который отдаёт больше тепла и меньше дымит. 
загрязнение воздуха глава Бурятии Алексей Цыденов
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ обсуждается создание муниципальной управляющей компании
В Улан-Удэ обсуждается создание муниципальной управляющей компании
Власть, 07.05.2020
Вопрос был рассмотрен на заседании Комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета
Глава Бурятии создал комиссию по вопросам грязного воздуха
Глава Бурятии создал комиссию по вопросам грязного воздуха
Власть, 07.05.2020
Проблема грязного воздуха в Улан-Удэ сильно обострилась этой зимой
Путин поручил дать денег Забайкалью для борьбы с пожарами
Путин поручил дать денег Забайкалью для борьбы с пожарами
Власть, 07.05.2020
Президент также поручил рассмотреть выделение финансирования на строительство защитных дамб в районе Читы
«Быть мужчиной»: Как Владимира Павлова призывали уйти в отставку
«Быть мужчиной»: Как Владимира Павлова призывали уйти в отставку
Власть, 07.05.2020
Вчерашняя сессия парламента Бурятии запомнилась противостоянием Иринчея Матханова и спикера Владимира Павлова
Сергей Шойгу встревожен ходом строительства медцентра в Улан-Удэ
Сергей Шойгу встревожен ходом строительства медцентра в Улан-Удэ
Власть, 07.05.2020
Министр обороны потребовал отчитаться ему по инфекционному центру в Улан-Удэ
В Бурятии инспекторы не патрулировали леса возле Байкала
В Бурятии инспекторы не патрулировали леса возле Байкала
Власть, 07.05.2020
Руководителю «Бурприроды» внесено представление
В Бурятии появятся 10 чиновников с общей зарплатой 5,3 млн
В Бурятии появятся 10 чиновников с общей зарплатой 5,3 млн
Власть, 06.05.2020
Новые должности созданы для контроля за пунктами приёма и отгрузки древесины
Правительство РФ запустило портал о мерах поддержки граждан
Правительство РФ запустило портал о мерах поддержки граждан
Власть, 06.05.2020
Информационный сервис о мерах по борьбе с коронавирусом доступен на официальном сайте правительства
Почта России доставит поздравления Путина и Цыденова ветеранам
Почта России доставит поздравления Путина и Цыденова ветеранам
Власть, 06.05.2020
Поздравления будут вручены всем получателям, даже если их не будет дома или они переехали
В Бурятии чиновникам разрешили отчитаться о доходах позже обычного
В Бурятии чиновникам разрешили отчитаться о доходах позже обычного
Власть, 06.05.2020
С подачей деклараций о доходах теперь можно затянуть до лета
Баир Жамбалов «полетел» с поста вице-спикера Хурала Бурятии
Баир Жамбалов «полетел» с поста вице-спикера Хурала Бурятии
Власть, 06.05.2020
Голосование по подследственному Баиру Жамбалову было тайным  
В Хурале Бурятии не стали «расправляться» с депутатами-коммунистами
В Хурале Бурятии не стали «расправляться» с депутатами-коммунистами
Власть, 06.05.2020
Виктор Малышенко и Егор Олзоев, которым грозило лишение руководящих постов, остались на своих местах
В управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии новый начальник
В управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии новый начальник
Власть, 06.05.2020
Минсельхоз России назначил врио руководителя ведомства
В Бурятии чиновники смогут управлять некоммерческими организациями
В Бурятии чиновники смогут управлять некоммерческими организациями
Власть, 06.05.2020
Об этом намерении нужно будет уведомить главу Бурятии
В день ухода на самоизоляцию Мишустин поручил создать комиссию по Байкалу
В день ухода на самоизоляцию Мишустин поручил создать комиссию по Байкалу
Власть, 06.05.2020
Правительственная комиссия будет заниматься различными вопросами охраны Байкала

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^