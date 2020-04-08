Место освободил Пётр Мордовской
Глава Бурятии Алексей Цыденов 7 апреля внёс изменения в указ о республиканском оперативном штабе по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Согласно документу, теперь заместителем председателя оперштаба назначен Вячеслав Цыбикжапов, зампред правительства по социальному развитию. Он занял место зампреда правительства по вопросам безопасности Петра Мордовского.
Вторым заместителем осталась министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Как сообщал «Байкал-Daily», оперативный штаб был создан 31 января для обеспечения оперативного реагирования на изменение эпидемиологической обстановки в республике и организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти, транспортных узлов, служб пограничного, санитарного контроля. В состав оперштаба вошли более 40 человек – министры, силовики, руководители ведомств и депутаты.
Между тем, в Бурятии по состоянию на 8 апреля зарегистрировано 54 подтверждённых случаев коронавируса.
В Бурятии сменился замглавы оперштаба по коронавирусу
Власть, Фото:
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