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В Бурятию поступили тест-системы для оперативного выявления коронавируса

В Бурятию поступили тест-системы для оперативного выявления коронавируса
Общество,  Фото:pixabay.com
Заболевших коронавирусной инфекцией в регионе нет 

В Бурятии прошло первое заседание Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Оперативный штаб был создан 31 января 2020 года для обеспечения оперативного реагирования на изменение эпидемиологической обстановки в республике и организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти, транспортных узлов, служб пограничного, санитарного контроля.

В ходе заседания участники обсудили меры, принятые на федеральном и республиканском уровне для недопущения дестабилизации обстановки.

- Ситуация на сегодняшний день складывается непростая, есть два случая заболевания коронавирусом в Российской Федерации. Поэтому наша задача принять меры и провести профилактику, чтобы предотвратить распространение вируса на территорию Бурятии. Сегодня ни один субъект не застрахован от этой ситуации. Поэтому самое главное, чтобы не произошло массовое распространение заболевания, - открыл совещание Петр Мордовской.

По словам Елены Кузьминой, заместителя руководителя управления Роспотребнадзора, с сегодняшнего дня ограничено пересечение гражданами КНР монгольской границы России. Таким образом, в пунктах пропуска в городе Кяхта, в посёлке Монды организован заслон для распространения вируса. Правительством России уже подготовлен проект постановления о временном запрете на выдачу рабочих виз гражданам КНР.

- Что касается воздушного транспортного сообщения. С сегодняшнего дня закрываются все авиационные частоты за исключением «Аэрофолота», но и тут авиасообщение будет осуществляться только в четыре города Китая. Это Пекин, Гуанчжоу, Шанхай, Гонконг. Из этих городов самолёты будут прибывать только в аэропорт Шереметьево. Там уже организована вся работа по проведению санитарно-карантинного осмотра для граждан, прилетающих этим рейсом. Что касается рейсов из Китая в другие города, то здесь авиасообщенние прекращается, - доложила Елена Кузьмина.

Также она сообщила, что сегодня в Бурятию поступили тест-системы для выявления коронавирусной инфекции методом ПЦР. Если до сегодняшнего дня лабораторная диагностика инфекции проводилась только в 10 точках, в основном это НИИ, которые занимались диагностикой в лабораторных условиях, то теперь оперативно выявлять инфекцию можно будет уже в республике.

В первую очередь организовано дежурство врачами Кяхтинской ЦРБ на период прибытия поезда «Пекин - Москва» на станцию Наушки. В отношении пассажиров поезда также проводится усиленный двойной санитарно-карантинный контроль специалистами Восточно-Сибирского территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту.

- Госпитализация больных с подозрением на коронавирусную инфекцию предусмотрена в республиканскую инфекционную больницу. В соответствии с распоряжением Минздрава России, организован ежедневный мониторинг больных коронавирусной инфекцией и пневмонией. По состоянию на 1 февраля, заболевшие коронавирусной инфекцией в Бурятии отсутствуют. Заболевших пневмонией - 63 пациента, в том числе 29 детей. Из 63 пациентов - 62 госпитализировано. В больницах обеспечена готовность по оказанию медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией, - отчиталась врио министра здравоохранения Наталья Бухольцева.

По её словам, в медицинских учреждениях и аптеках республики достаточное количество медицинских масок и средств индивидуальной защиты от вирусных инфекций. На данный момент аптеки и медицинские учреждения делают дополнительные закупы масок и респираторов.

Кроме того, министр туризма региона Мария Бадмацыренова рассказала, что колл-центр, созданный для поддержки жителей Бурятии, которые находятся в Китае, работает уже вторые сутки. По этой линии за вчерашний день поступило 19 звонков. Основные вопросы касаются возврата граждан России из Манчьжурии.

- Кроме того, для удобства граждан России, которые находятся в Китае, создан дополнительный номер bair5424 в We Chat. Это мессенджер, который используется только в Китае. Также, можно обратиться за помощью в мессенджеры What's App и Viber на номер телефона +7 991 369 07 15. Это сделано в связи с тем, что федеральный номер 8 800 301 1934 не всегда работает заграницей, - резюмировала Мария Бадмацыренова. 
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