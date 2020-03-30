И.о. начальника назначен после ухода Андрея Полетаева
Приказом Федеральной таможенной службы с 30 марта обязанности начальника Бурятской таможни исполняет полковник таможенной службы Саяна Ильина.
Службу в таможенных органах она начала в 1995 году с должности инспектора Бурятской таможни. По настоящее время Саяна Ильина занимала должность заместителя начальника Бурятской таможни по экономической деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщал «Байкал-Daily», бывший начальник Бурятской таможни Андрей Полетаев занял пост начальника Кемеровской таможни Сибирского таможенного управления.
В Бурятской таможне назначили временного начальника
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