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Бывший начальник Бурятской таможни перевёлся в Кемерово

Бывший начальник Бурятской таможни перевёлся в Кемерово
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Андрей Полетаев покинул пост главного таможенника Бурятии

Сегодня стало известно о назначении нового начальника Кемеровской таможни. Должность получил бывший руководитель Бурятской таможни Андрей Полетаев. Отметим, его отставка с этого поста прошла тихо, о ней прежде не сообщалось.

Полковник таможенной службы Андрей Полетаев назначен руководителем ведомства в Кемерово в соответствии с приказом Федеральной таможенной службы России от 19 марта.

Андрей Полетаев родился в 1972 году в Тульской области. Окончил Международный институт управления по специальности «Юриспруденция». Службу в таможенных органах начал в 1995 году в должности инспектора отдела таможенного оформления Архангельской таможни. В разные годы он возглавлял отделения таможенных расследований, административных расследований Поморского таможенного поста, отдел административных расследований Архангельской таможни, руководил Поморским таможенным постом. Занимал пост первого заместителя начальника Архангельской таможни.

В апреле 2017 года был назначен руководителем Бурятской таможни, произошло это после ухода прежнего начальника Виктора Томина на пенсию.

При Полетаеве зимой 2018 года было открыто новое здание Бурятской таможни в Улан-Удэ.

Таможня назначение
 
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