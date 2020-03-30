Андрей Полетаев покинул пост главного таможенника Бурятии
Сегодня стало известно о назначении нового начальника Кемеровской таможни. Должность получил бывший руководитель Бурятской таможни Андрей Полетаев. Отметим, его отставка с этого поста прошла тихо, о ней прежде не сообщалось.
Полковник таможенной службы Андрей Полетаев назначен руководителем ведомства в Кемерово в соответствии с приказом Федеральной таможенной службы России от 19 марта.
Андрей Полетаев родился в 1972 году в Тульской области. Окончил Международный институт управления по специальности «Юриспруденция». Службу в таможенных органах начал в 1995 году в должности инспектора отдела таможенного оформления Архангельской таможни. В разные годы он возглавлял отделения таможенных расследований, административных расследований Поморского таможенного поста, отдел административных расследований Архангельской таможни, руководил Поморским таможенным постом. Занимал пост первого заместителя начальника Архангельской таможни.
В апреле 2017 года был назначен руководителем Бурятской таможни, произошло это после ухода прежнего начальника Виктора Томина на пенсию.
При Полетаеве зимой 2018 года было открыто новое здание Бурятской таможни в Улан-Удэ.
Бывший начальник Бурятской таможни перевёлся в Кемерово
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