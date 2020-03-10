Замминистра строительства России попросили о поддержке реконструкции центра Улан-Удэ

Представленный замминистра проект комплексной реконструкции центральной части города предусматривает сохранение объектов культурного наследия, точечные нововведения в исторических кварталах и комплексную реконструкцию кварталов западнее улицы Смолина, где требуется увеличение мощностей инженерных сетей. В центральной части города также планируется размещение двух культурных объектов – театрально-культурного центра «Байкал» и национального музея.





- Я был у вас в начале сентябре – за сентябрь, октябрь вообще колоссальный объём сделали, ничего же не было - ни облицовки, ни МАФов (малые архитектурные формы), дорожки не те были, поэтому очень здорово, - отметил Максим Егоров.













Вопросы реализации федеральных проектов по формированию комфортной городской среды, сокращению аварийного жилищного фонда сегодня обсуждались на совещании в правительстве под председательством замминистра строительства и ЖКХ РФ Максима Егорова.



