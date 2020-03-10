Замминистра строительства России попросили о поддержке реконструкции центра Улан-Удэ

Сегодня, 10 марта, замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков побывали на городских объектах – сквере «Кристалл» и улице Соборной, где представили план развития центральной части столицы республики, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Мэр Игорь Шутенков и первый заммэра Олег Екимовский познакомили Максима Егорова с проблемными вопросами комплексной реконструкции исторической части Улан-Удэ, существующим состоянием инженерных сетей, планом их развития. Сегодня из-за недостаточных мощностей многие жилые дома не имеют централизованного отопления, водоснабжения и водоотведения.
Представленный замминистра проект комплексной реконструкции центральной части города предусматривает сохранение объектов культурного наследия, точечные нововведения в исторических кварталах и комплексную реконструкцию кварталов западнее улицы Смолина, где требуется увеличение мощностей инженерных сетей. В центральной части города также планируется размещение двух культурных объектов – театрально-культурного центра «Байкал» и национального музея.
Максим Егоров побывал в сквере «Кристалл» в микрорайоне Стеклозавод, который в прошлом году попал в программу благоустройства проекта «Формирование комфортной городской среды». Жители микрорайона активно голосовали за свой сквер, в итоге именно он получил федеральное финансирование и стал самым крупным объектом в Бурятии нацпроекта «Жилье и городская среда». Осталось провести озеленение сквера в этом году.
- Здесь есть возможность подключить жителей микрорайона, если захотят свои аллеи какие-то сделать или деревья посадить, - сказал Игорь Шутенков.
Замминистра дал свою оценку работе, проведенной по благоустройству сквера.
- Я был у вас в начале сентябре – за сентябрь, октябрь вообще колоссальный объём сделали, ничего же не было - ни облицовки, ни МАФов (малые архитектурные формы), дорожки не те были, поэтому очень здорово, - отметил Максим Егоров.
Как сообщал «Байкал-Daily», во время прошлой поездки замминистра Игорь Шутенков попросил дополнительное финансирование для благоустройства города. Максим Егоров тогда ответил, что для регионов, которые качественно реализуют проект «Формирование комфортной городской среды» будут вноситься повышающие коэффициенты.
В этот раз город просит поддержку федерального центра в строительстве и реконструкции коммунальных сетей в историческом центре города, на которые, по предварительным подсчетам, необходимо порядка 1 млрд 392 млн рублей, а также в реализации программы по переселению горожан из аварийного жилищного фонда.
Вопросы реализации федеральных проектов по формированию комфортной городской среды, сокращению аварийного жилищного фонда сегодня обсуждались на совещании в правительстве под председательством замминистра строительства и ЖКХ РФ Максима Егорова.