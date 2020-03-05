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Евгения Лудупова попрощалась с Народным Хуралом

Евгения Лудупова попрощалась с Народным Хуралом
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Нового министра здравоохранения Бурятии исключили из рядов депутатов

Сегодня на сессии Народного Хурала рассмотрели технический вопрос о досрочном снятии полномочий депутата с Евгении Лудуповой. Как сообщал «Байкал-Daily», 5 февраля Лудупова была назначена министром здравоохранения Бурятии.

Произошла рокировка. Евгения Лудупова заняла кресло министра, которое освободил Дамбинима Самбуев. Сам он 18 февраля возглавил республиканскую клиническую больницу имени Семашко, которой прежде руководила как раз Лудупова.

Евгения Лудупова, прощаясь с Народным Хуралом, взяла слово. Она поблагодарила жителей своего округа «за поддержку в течение 12 лет». Также выразила надежду на совместную плодотворную работу с депутатами в новом качестве.

Председатель Народного Хурала Владимир Павлов заявил, что во время работы депутатом Лудупова набрала «богатый опыт, который пригодится в правительстве». Также он пожелал ей «доброй работы и здоровья».
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