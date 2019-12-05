Дорожники Бурятии стали призёром «Проектного Олимпа»

Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» завоевало третье место в «Проектном Олимпе 2019»



Итоги престижного конкурса подведены на конференции «Практика применения проектного управления. Люди и компетенции» в аналитическом центре при правительстве России.



В ходе тщательной проверки организаторы конкурса дали высокую оценку применению проектных практик в ежедневной работе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



Управление удостоено третьего места в основной номинации «Системы управления проектной деятельностью в государственных корпорациях, компаниях с государственным участием, коммерческих и общественных организациях, а также институтах развития». Кроме того, стало финалистом в номинации «Проекты в области бережливого управления».



- Призовые места – показатель эффективного использования современных инструментов менеджмента в управлении. В этом году в учреждении создано подразделение управления проектами, нацеленное на оптимизацию деятельности при реализации государственных программ, - отмечают в ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» - первое учреждение в системе федерального дорожного агентства по внедрению и применению методологии проектного управления в деятельность Росавтодора.



Справка:



ФКУ Упрдор «Южный Байкал» обслуживает сеть федеральных трасс общего пользования протяженностью 1054 км, проходящих по территории Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.







