Вячеслав Нелюбов пошёл на повышение
Вячеслав Нелюбов покинул пост начальника ГУ МЧС по Иркутской области, который занимал пять лет.
С 21 октября он временно выполняет обязанности начальника одного из новых структурных подразделений МЧС в Москве, сообщает IRK.ru.
Издание «ИркСиб» уточняет, что Нелюбов возглавит новое Главное управление пожарной охраны.
Указ президента о назначении пока не подписан.
Справка:
Вячеслав Нелюбов родился 15 сентября 1965 года в городе Свердловск Луганской области на Украине. В 1988 году окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации. Также в 2011 году с отличием окончил академию государственной противопожарной службы МЧС России.
С 1993 по 2003 год проходил службу на различных должностях в подразделениях государственной противопожарной службы Магадана.
С 2003 по 2006 год проходил службу в подразделениях государственной противопожарной службы Иркутска, с октября 2003 по апрель 2004 года возглавлял пожарную часть № 5 Иркутска.
В мае 2006 года назначен начальником отдела службы и подготовки Управления организации пожаротушения Главного управления МЧС России по Иркутской области.
В июне 2008 года назначен на должность заместителя начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области.
В июне 2013 года назначен на должность первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области.
С марта 2014 года – начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области.
Генерал-майор внутренней службы.
Глава ГУ МЧС России по Иркутской области перевёлся в Москву
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