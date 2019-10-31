Глава ГУ МЧС России по Иркутской области перевёлся в Москву

Вячеслав Нелюбов пошёл на повышение



Вячеслав Нелюбов покинул пост начальника ГУ МЧС по Иркутской области, который занимал пять лет.



С 21 октября он временно выполняет обязанности начальника одного из новых структурных подразделений МЧС в Москве, сообщает IRK.ru.



Издание «ИркСиб» уточняет, что Нелюбов возглавит новое Главное управление пожарной охраны.



Указ президента о назначении пока не подписан.



Справка:



Вячеслав Нелюбов родился 15 сентября 1965 года в городе Свердловск Луганской области на Украине. В 1988 году окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации. Также в 2011 году с отличием окончил академию государственной противопожарной службы МЧС России.



С 1993 по 2003 год проходил службу на различных должностях в подразделениях государственной противопожарной службы Магадана.



С 2003 по 2006 год проходил службу в подразделениях государственной противопожарной службы Иркутска, с октября 2003 по апрель 2004 года возглавлял пожарную часть № 5 Иркутска.



В мае 2006 года назначен начальником отдела службы и подготовки Управления организации пожаротушения Главного управления МЧС России по Иркутской области.



В июне 2008 года назначен на должность заместителя начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области.



В июне 2013 года назначен на должность первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области.



С марта 2014 года – начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области.



Генерал-майор внутренней службы.

