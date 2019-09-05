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У руководителя агентства лесного хозяйства Бурятии прибавилось заместителей

У руководителя агентства лесного хозяйства Бурятии прибавилось заместителей
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Число заместителей руководителя агентства лесного хозяйства выросло до четырёх

В республиканском агентстве лесного хозяйства отныне не три заместителя руководителя, а четыре. В агентстве введена новая должность – замруководителя – начальник отдела воспроизводства лесов.

Кресло занял Сергей Грязнов, который до этого также был замруководителя, но возглавлял информационно-аналитический отдел. Грязнов назначен на новую должность с 1 сентября.

Как сообщили в пресс-службе агентства, Сергей Грязнов родился 23 декабря 1969 года в селе Тэгда Хоринского района. Начинал трудовую деятельность в 1990 году лесником, затем работал мастером леса, помощником лесничего Тэгдинского лесничества Курбинского лесхоза.

В 2000 году работал инженером охраны и защиты леса Курбинского лесхоза. С 2001 года по 2005 год - лесничим Михайловского лесничества Хандагатайского лесхоза.

В 2009 году перешёл на работу в республиканское агентство лесного хозяйства на должность эксперта отдела использования лесов. В 2012 году назначен на должность главного специалиста - эксперта отдела использования лесов республиканского агентства лесного хозяйства. В этом же году Сергей Николаевич становится заместителем начальника отдела использования лесов, а через 3 года – директором ГКУ «Лесничество». С 2018 года назначен на должность начальника ревизионного отдела, а позже на должность заместителя руководителя агентства лесного хозяйства – начальника информационно-аналитического отдела. Присвоен классный чин референта государственной гражданской службы республики 2 класса.

Женат, воспитывает двух детей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июле возбудили дело на руководителя агентства лесного хозяйства Александра Мартынова. Он подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По данным следствия, в декабре 2018 года Александр Мартынов передал горнодобывающей компании в аренду лесной участок площадью почти 48 га для выполнения работ по геологическому изучению недр и золотодобыче. Этот участок находится в Северо-Байкальском районе в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Здесь запрещены сплошные рубки деревьев.

Затем Мартынов утвердил положительное заключение госэкспертизы предоставленного арендатором проекта освоения участка. Проект содержал сплошную рубку лесных насаждений на площади 31,5 га. После незаконного утверждения проекта работники компании приступили к освоению участка и уже вырубили на нём почти треть лесных насаждений.

агентство лесного хозяйства
 
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