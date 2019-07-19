Забайкалье лидирует по нарушениям лесного законодательства
19 июля на встрече с журналистами в Улан-Удэ полпред президента в ДФО Юрий Трутнев затронул в беседе существующие проблемы в лесной отрасли. В первую очередь полпред отметил вопиющие нарушения лесного законодательства в Забайкальском крае.
- В Забайкалье мы смотрели там действительно деформация в сфере лесного хозяйства видна наиболее ярко, там на границе пункты приёмки ворованного леса. Собственники документы не смогли предоставить. Проблемы лесной отрасли существуют не только в Забайкалье, не только в Бурятии, но и во всей России и их нужно решать. Мы над этим думаем, - сказал Юрий Трутнев.
Так, Фонд развития Дальнего Востока начал создавать систему, отслеживающую работу лесной отрасли.
- Фонд развития Дальнего Востока специализируется на таких сложных сервисах. Они проводят подобную работу, надеюсь у них получится. Пока собрать всю цепочку от того, где вырубили лес и до того момента как она попала на переработку или на экспорт, пока это не удаётся, - добавил полпред президента в ДФО.
Трутнев сообщил, что правительство России приняло решение по поэтапному повышению вывозных таможенных пошлин в 2019 году на 40%, в 2020 году на 60 %, а в 2021 на 80%.
- Дальше будем этой работой заниматься, она большая, достаточно сложная. Мы будем добиваться того, чтобы самое главное лес не рубили незаконно, второе чтобы лес перерабатывался на территории России, чтобы он не вывозился в Китай и другие страны, - заключил Юрий Трутнев.
Трутнев рассказал в Бурятии о проблемах лесной отрасли
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