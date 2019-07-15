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Число претендентов на кресло мэра Улан-Удэ выросло

Число претендентов на кресло мэра Улан-Удэ выросло
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
На сайте Избиркома сообщается уже о девяти желающих участвовать в выборах мэра

Число претендентов на выборы мэра Улан-Удэ увеличилось до девяти человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе их было семь.

Список выглядел следующим образом: самовыдвиженец, и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков; директор ТСЖ «Уютный двор» Геннадий Бадмаев от партии «Справедливая Россия»; иркутский сенатор, лидер Бурятского отделения КПРФ Вячеслав Мархаев; телеведущий, представляющий «Коммунистическую партию социальной справедливости», Батодалай Багдаев; самовыдвиженец, журналист Евгения Балтатарова, представитель ЛДПР Николай Чимитов и самовыдвиженец Мункожап Бадмаев, бывший зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры и экс-глава полпредства Бурятии.

Сейчас же в этом списке появились имена ещё двух человек, которые намерены бороться за кресло градоначальника. Это самовыдвиженец Евгений Меньшиков, генеральный директор ООО «Байкальская инновационная корпорация», и самовыдвиженец Николай Красиков, пенсионер из села Джида Джидинского района.

К слову, прошёл регистрацию и стал первым официальным кандидатом на выборах мэра пока только Батодалай Багдаев.

Сегодня последний день приёма документов от желающих баллотироваться в мэры. Ожидается, что список увеличится, в том числе за счёт заместителя мэра Улан-Удэ Алексея Хандархаева.

Выборы мэра Улан-Удэ состоятся 8 сентября.
мэр выборы
 
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