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В Улан-Удэ проверят условия содержания в СИЗО замминистра строительства

В Улан-Удэ проверят условия содержания в СИЗО замминистра строительства
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
По информации СМИ, Сергей Рыбальченко спит на рваном матрасе, а вместо подушки у него куртка

Иркутское издание «Бабр» накануне опубликовало материал, в котором сообщается о плохих условиях содержания в СИЗО Улан-Удэ заместителя министра строительства Бурятии Сергея Рыбальченко.

По данным издания, чиновника из 4-местной камеры перевели в 8-местную, а условия содержания значительно ухудшились.

«Из удобств у замминистра лишь рваный матрас и куртка, которую он использует вместо подушки», - пишет Бабр.

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова данную информацию не подтвердила. Она сообщила «Байкал-Daily», что на прошлой неделе проверяла условия в камерах в СИЗО-1.

Тогда же омбудсмен лично осмотрела камеру Сергея Рыбальченко. Сам он, по словам уполномоченного, не жаловался на условия содержания. Подушки и другие постельные принадлежности были, уверила Юлия Жамбалова.

По появившейся в СМИ информации уполномоченный по правам человека проведёт проверку.

В пресс-службе республиканского УФСИН пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2018 года Сергея Рыбальченко заключили под стражу по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, замминистра строительства принял дефектные «сиротские» дома в Сотниково. Сумма ущерба составила 195 миллионов рублей. Предприниматель-застройщик Сергей Домшоев находится под домашним арестом.
СИЗО уполномоченный по правам человека минстрой
 
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