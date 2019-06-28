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Бурятский омбудсмен осмотрела камеры СИЗО

Бурятский омбудсмен осмотрела камеры СИЗО
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
25 июня уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова посетила СИЗО в Улан-Удэ

Юлия Жамбалова провела личный приём содержащихся в учреждении граждан, сообщили в аппарате уполномоченного.

На приём обратилось 9 человек по вопросам обжалования судебных актов, действий сотрудников полиции и следователей при расследовании уголовных дел, условий содержания и свиданий, медицинского обеспечения, получения почтовой корреспонденции и документов от администрации учреждения, освобождения от отбывания наказания и т.д.

Во время обхода Юлия Жамбалова посетила 31 камеру, в которых содержится 133 человека, включая все камеры для несовершеннолетних.

- При этом были заданы вопросы и поступили устные жалобы от 14 граждан по вопросам медицинского обеспечения, обналичивания денежных средств с банковской карты, по условиям содержания в СИЗО и выдачи гигиенических наборов. В двух камерах содержались обвиняемые и осуждённые (4 человека), которым на протяжении 6-10 дней после поступления в СИЗО не выдано постельное бельё, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека.

По результатам обхода в этот же день руководство учреждения приняло меры по большинству жалоб граждан.



СИЗО уполномоченный по правам человека
 
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