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Новый замминистра строительства Бурятии считает, что сможет быть полезен

Новый замминистра строительства Бурятии считает, что сможет быть полезен
Власть, 
Бывший мэр Закаменска Евгений Поляков вступил в новую должность

Евгений Поляков, который прежде трудился мэром Закаменска, приступил к работе на посту заместителя министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», о назначении Полякова стало известно на прошлой неделе.

Официально к работе Евгений Поляков приступил с 10 июня 2019 года, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.

Новый заместитель министра отметил, что в своей работе он будет руководствоваться исключительно интересами жителей Бурятии. Он также выразил уверенность, что сможет быть полезен для них.

Справка:

Евгений Поляков закончил в 2006 году ВСГТУ по специальности «Тепловые электрические станции». Ему присвоена квалификация – инженер тепловых электрических станций. 10 лет проработал в должности главы муниципального образования городское поселение «Город Закаменск». Женат, трое детей.


минстрой
 
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