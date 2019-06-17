Бывший мэр Закаменска Евгений Поляков вступил в новую должность
Евгений Поляков, который прежде трудился мэром Закаменска, приступил к работе на посту заместителя министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», о назначении Полякова стало известно на прошлой неделе.
Официально к работе Евгений Поляков приступил с 10 июня 2019 года, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.
Новый заместитель министра отметил, что в своей работе он будет руководствоваться исключительно интересами жителей Бурятии. Он также выразил уверенность, что сможет быть полезен для них.
Справка:
Евгений Поляков закончил в 2006 году ВСГТУ по специальности «Тепловые электрические станции». Ему присвоена квалификация – инженер тепловых электрических станций. 10 лет проработал в должности главы муниципального образования городское поселение «Город Закаменск». Женат, трое детей.
Новый замминистра строительства Бурятии считает, что сможет быть полезен
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