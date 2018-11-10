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Лидером единороссов Бурятии стал Баир Жамбалов

Лидером единороссов Бурятии стал Баир Жамбалов
Власть, 
Он сменил Владимира Павлова

Секретарём Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия» избран заместитель председателя Народного Хурала Баир Жамбалов. Решение было принято на XXVII конференции бурятских единороссов.

- Кандидатура Баира Жамбалова была единогласно поддержана делегатами конференции. За проголосовали 94 однопартийца, - сообщает пресс-служба БРО «Единая Россия».

Как сообщал «Байкал-Daily», прежний лидер единороссов Владимир Павлов добровольно сложил полномочия в связи с избранием на пост председателя Народного Хурала. Он объяснил своё решение увеличением нагрузки. После президиум генсовета Партии «Единая Россия» временно назначил исполняющим полномочия секретаря реготделения Баира Жамбалова.

Владимир Павлов руководил региональным отделением «Единой России» с 2008 года.

Баир Жамбалов занял пост вице-спикера Народного Хурала в сентябре. До получения мандата депутата трудился заместителем руководителя администрации главы Бурятии по вопросам территориального развития.

партии Единая Россия
 
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