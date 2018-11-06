Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Ноября

05 Ноября

Популярное

Прокуратура потребовала взыскать с экс-заммэра Читы 6 миллионов

Власть, 
Ранее уголовное дело на него было прекращено

Первый заместитель прокурора края Забайкальского края ранее обратился в суд иском о взыскании с бывшего заместителя мэра Читы Анатолия Куликова 6,8 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщила краевая прокуратура.

«По результатам расследования уголовного дела в отношении Куликова по факту превышения должностных полномочий установлено, что заведомо зная о непоставке генеральным подрядчиком ООО «Развитие» плит электрических в построенные квартиры, а также многократного завышения генеральным подрядчиком объёма и стоимости выполненных работ по установке в квартирах электрических звонков, необоснованно подписал КС-2 и КС-3 при приёмке выполненных работ по муниципальному контракту на строительство многоквартирных домов в мкр. Девичья Сопка в Чите. Это явилось основанием для оплаты подрядчику данных работ и причинило ущерб муниципальному образованию городской округ «Город Чита» в размере 6883282 рубля», - говорится в сообщении прокуратуры.

Решением Центрального районного суда Читы иск прокуратуры к Куликову удовлетворён частично на сумму 706 тысяч рублей.

«Не согласившись с решением суда, прокуратурой края на него принесено апелляционное представление, которое удовлетворено судом апелляционной инстанции в полном объёме», - сообщает прокуратура.

В июне 2017 года Анатолия Куликова приговорили к 4 годам 9 месяцам колонии строгого режима и штрафу 2,5 миллиона рублей за получение взятки. В марте 2018-го уголовное дело было прекращено по реабилитирующим обстоятельствам.
прокуратура ущерб
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Прокуратура потребовала взыскать с экс-заммэра Читы 6 миллионов
Власть, 06.11.2018
Ранее уголовное дело на него было прекращено
Бурятские министры с оптимизмом смотрят на присоединение к ДФО
Бурятские министры с оптимизмом смотрят на присоединение к ДФО
Власть, 06.11.2018
Министры Бурятии озвучили преимущества включения республики в состав Дальневосточного федерального округа  
Глава Бурятии ежемесячно жертвует по 10 тысяч на орла
Глава Бурятии ежемесячно жертвует по 10 тысяч на орла
Власть, 06.11.2018
Примеру Алексея Цыденова последовали бизнесмены
Алексей Цыденов: «Географически мы остаёмся Сибирью, но получаем плюсы»
Алексей Цыденов: «Географически мы остаёмся Сибирью, но получаем плюсы»
Власть, 06.11.2018
Глава Бурятии пояснил, что означает переход республики в Дальневосточный федеральный округ
«Здорово, спасибо вам!»: Путин пообщался с общественницей из Бурятии
«Здорово, спасибо вам!»: Путин пообщался с общественницей из Бурятии
Власть, 05.11.2018
Президент России поговорил с лидером фонда «Общество без барьеров» Галиной Горбатых. ВИДЕО
Единороссы подготовили законопроект о кибердружинах
Единороссы подготовили законопроект о кибердружинах
Власть, 02.11.2018
Они будут помогать искать экстремистскую информацию
Пожароопасный сезон в лесах Бурятии прошёл с минимальными потерями
Пожароопасный сезон в лесах Бурятии прошёл с минимальными потерями
Власть, 02.11.2018
В правительстве республики заявили, что таких результатов не было с 1984 года
Олимпийский комитет России поблагодарил главу Бурятии
Олимпийский комитет России поблагодарил главу Бурятии
Власть, 02.11.2018
Олимпийский комитет отметил «пристальное внимание в развитию спорта в Бурятии»
Бурятский омбудсмен помогла отменить задолженность за воду
Бурятский омбудсмен помогла отменить задолженность за воду
Власть, 02.11.2018
Юлия Жамбалова добилась отмены задолженности за коммунальные услуги и пени за просрочку платежей для женщины
Мэр Улан-Удэ отчитал депутата Александра Барданова
Мэр Улан-Удэ отчитал депутата Александра Барданова
Власть, 01.11.2018
Александру Барданову досталось за «прогулы»
Комитет по образованию Улан-Удэ прояснил ситуацию с питанием в школах
Комитет по образованию Улан-Удэ прояснил ситуацию с питанием в школах
Власть, 01.11.2018
Денег на питание не хватает из-за недостатка финансирования
В Бурятии согласились на введение туристического сбора
В Бурятии согласились на введение туристического сбора
Власть, 31.10.2018
В случае одобрения закона Госдумой жители республики будут платить за отдых на Байкале
Экс-главе Забайкальского края предложили стать сенатором
Экс-главе Забайкальского края предложили стать сенатором
Власть, 31.10.2018
Наталья Жданова, судя по всему, повторит путь Вячеслава Наговицына

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^