Ранее уголовное дело на него было прекращено
Первый заместитель прокурора края Забайкальского края ранее обратился в суд иском о взыскании с бывшего заместителя мэра Читы Анатолия Куликова 6,8 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщила краевая прокуратура.
«По результатам расследования уголовного дела в отношении Куликова по факту превышения должностных полномочий установлено, что заведомо зная о непоставке генеральным подрядчиком ООО «Развитие» плит электрических в построенные квартиры, а также многократного завышения генеральным подрядчиком объёма и стоимости выполненных работ по установке в квартирах электрических звонков, необоснованно подписал КС-2 и КС-3 при приёмке выполненных работ по муниципальному контракту на строительство многоквартирных домов в мкр. Девичья Сопка в Чите. Это явилось основанием для оплаты подрядчику данных работ и причинило ущерб муниципальному образованию городской округ «Город Чита» в размере 6883282 рубля», - говорится в сообщении прокуратуры.
Решением Центрального районного суда Читы иск прокуратуры к Куликову удовлетворён частично на сумму 706 тысяч рублей.
«Не согласившись с решением суда, прокуратурой края на него принесено апелляционное представление, которое удовлетворено судом апелляционной инстанции в полном объёме», - сообщает прокуратура.
В июне 2017 года Анатолия Куликова приговорили к 4 годам 9 месяцам колонии строгого режима и штрафу 2,5 миллиона рублей за получение взятки. В марте 2018-го уголовное дело было прекращено по реабилитирующим обстоятельствам.
Прокуратура потребовала взыскать с экс-заммэра Читы 6 миллионов
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