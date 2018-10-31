В Бурятии назначили нового директора ИД «Буряад Унэн»

Должность получил экс-директор Бурятской гимназии №29
На сегодняшней сессии Народного Хурала Бурятии утвердили кандидатуру Баира Ширапова на пост директора издательского дома «Буряад Унэн». Директор издательского дома также является главным редактором газет «Бурятия» и «Буряад Унэн».
По итогам тайного голосования за Баира Ширапова свои голоса отдали 62 депутата, один воздержался.
Спикер Владимир Павлов пожелал Ширапову плодотворной работы.
- От имени депутатского корпуса поздравляем вас с назначением и желаем успехов. Надеемся, что вы оправдаете доверие, - сказал Владимир Павлов.
Баир Ширапов окончил в 1997 году Бурятский госуниверситет, получив специальность «учитель бурятского языка и литературы». Общий стаж работы – 22 года, из них по специальности – 18 лет. Последнее место работы – директор Бурятской гимназии №29. В конце сентября был назначен врио директора «Буряад Унэн».
Прежний директор издательского дома Баир Балданов покинул этот пост в сентябре, уволившись в августе по собственному желанию. Он работал здесь с 2016 года, а до этого занимал пост главы Окинского района Бурятии.
Учредителями газет «Буряад унэн» и «Бурятия» выступают глава Бурятии, Народный Хурал и правительства республики. Учреждение возглавляет директор, одновременно являющийся главным редактором газет «Буряад унэн», «Бурятия» и других изданий, выпускаемых учреждением. В редакционную коллегию газет входят представители правительства и Народного Хурала, а также самого трудового коллектива.
В настоящее время издательский дом «Буряад унэн» выпускает две газеты – «Буряад унэн» и «Бурятия», и два журнала – «Байкал» и «Байгал» (на бурятском языке).
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