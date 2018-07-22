Алексей Цыденов посетил затопленное Вахмистрово (видео)

В субботу, 21 июля, глава Бурятии Алексей Цыденов выехал в село Вахмистрово Тарбагатайского района, где после сильного ливня подтоплены частные дома, огороды. Также здесь затоплена дорога. Из-за экстренной ситуации в пригороде глава Бурятии отказался от посещения фестиваля «Голос кочевников».
ДНТ «Космос»
В Вахмистрово Алексей Цыденов прошёлся по затопленным улицам. Встретив копающих траншею местных жителей, глава поинтересовался состоянием их домов.
- Картошка, гараж - всё в воде, в доме тоже, - рассказал местный житель. – 20 сантиметров в подполье – всё водой забито. Была своя скважина, теперь не знаю, будет ли работать.
видео - пресс-секретарь главы Алексей Фишев
Глава Тарбагатайского района Виктор Максимов доложил о мероприятиях по устранению последствий. Он сообщил о том, что возникла угроза подтопления школы. Алексей Цыденов дал поручения по изменению проекта дороги для исключения таких ситуаций в будущем.
Также он дал команду перепроектировать водостоки. «Просто когда делали проект дороги в 2013 году, этих домов здесь не было», - пояснил глава Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», под воду в субботу ушёл не только Вахмистрово, но и часть Улан-Удэ. Провалы на дорогах, превратившаяся в реку улица Боевая, огромная лужа на дороге в 100-е кварталы, сорванные крыши частных домов – последствия ливня продолжают устранять и сегодня.
Из-за повышения уровня воды в реках в Улан-Удэ введён режим «Повышенная готовность».
Также он дал команду перепроектировать водостоки. «Просто когда делали проект дороги в 2013 году, этих домов здесь не было», - пояснил глава Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», под воду в субботу ушёл не только Вахмистрово, но и часть Улан-Удэ. Провалы на дорогах, превратившаяся в реку улица Боевая, огромная лужа на дороге в 100-е кварталы, сорванные крыши частных домов – последствия ливня продолжают устранять и сегодня.
Из-за повышения уровня воды в реках в Улан-Удэ введён режим «Повышенная готовность».