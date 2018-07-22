Алексей Цыденов посетил затопленное Вахмистрово (видео)





В субботу, 21 июля, глава Бурятии Алексей Цыденов выехал в село Вахмистрово Тарбагатайского района, где после сильного ливня подтоплены частные дома, огороды. Также здесь затоплена дорога. Из-за экстренной ситуации в пригороде глава Бурятии отказался от посещения фестиваля «Голос кочевников».