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Ливень смывает дороги в Улан-Удэ

Ливень смывает дороги в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, ДТП03
Сильный дождь осложнил обстановку на дорогах: смываются дороги, а машины попадают в ДТП. На улицах города работает спецтехника

Город «поплыл»

Как сообщал «Байкал-Dailу», в Улан-Удэ из-за ливней введён режим повышенной готовности. Решением городской комиссии по ЧС режим действует с 9:00 20 июля до 9:00 23 июля на территории Улан-Удэ.

Обстановка на дорогах города осложнилась со вчерашнего дня. Во многих районах грунтовые дороги размыло, и автомобилисты не могут проехать привычным путём.

В районе микрорайона Зверосовхоз образовались провалы на дороге.




А на улице Боевой автомобилисты были вынуждены «плыть». Ливнёвки не справлялись с обильными осадками. 

 

На скользкой дороге автомобилисты попадают в аварии. В центре города уже было зафиксировано несколько ДТП, также аварии происходят в пригороде. 




Работает спецтехника

В связи с дождливой погодой сегодня с четырёх часов утра на дорогах города Улан-Удэ работает специальная техника комбината по благоустройству: 3 мотопомпы, 10 вакуумных машин, 2 грейдера, 2 погрузчика, 2 «КамАЗа» и «Фотон».

Одна мотопомпа работает в сотых кварталах Октябрьского района, одна на ул. Боевой в районе ТСК и ещё одна на ул. Ключевской в районе рынка «Туяа». Грейдируются подъёмы на 1-е Поле в районе микрорайона Зверосовхоз и производится отсыпка щебнем, где особенно затруднено автомобильное движение и размыло дорогу. Здесь работают 2 «КамАЗа» и «Фотон». На этом участке дороги временно прекращено движение городского маршрута № 28, сообщает управление по информационной политике города. 


Кроме того, со вчерашнего дня, с 22 часов, и до 10 часов утра сегодняшнего дня работала вакуумная машина, которая откачивала воду в Советском районе на улицах Балтахинова, Ленина и на Набережной.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Улан-Удэ сохранится дождливая погода. По словам коммунальщиков, планируется грейдирование дорог в микрорайонах Светлый и Радужный, в 120-х кварталах, на улицах Дальневосточная, Совхозная и Витебская.

Городские службы работают в усиленном режиме. Подготовлен запас горного камня, щебня, песка для засыпки возможных промоин. Трижды в сутки проводится мониторинг уровня воды в реках Уда и Селенга, для чего спасателями установлены дополнительные вешки. Создана дополнительная патрульная группа, которая оснащена плавсредствами. 



Ситуация с возможными паводками находится под контролем. Угрозы наводнения нет, повода для паники тоже, подчеркнули в Управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.

Советы спасателей

Главное управление МЧС России по республике Бурятия обращает внимание жителей и гостей республики на соблюдение мер безопасности.

При граде, грозе и усилении ветра, по возможности, оставайтесь в помещении. Находясь на улице, не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта и рекламными щитами.

При скачках напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар.

Во время грозы отключите из сети электроприборы во избежание их аварийной работы. В помещении не оставляйте открытыми окна и балконные двери.

В грозу или при появлении её первых признаков купание, а также выход на воду на плавсредствах крайне опасен. Откажитесь от проведения туристических маршрутов и горных походов.

В условиях ухудшения видимости во время выпадения осадков водителям при передвижении на автотранспорте рекомендуется соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию.

Возьмите под особый контроль детей, не оставляйте без внимания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - «101».  
ливень дождь погода режим повышенной готовности
 
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