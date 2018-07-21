Ливень смывает дороги в Улан-Удэ





На скользкой дороге автомобилисты попадают в аварии. В центре города уже было зафиксировано несколько ДТП, также аварии происходят в пригороде.



Городские службы работают в усиленном режиме. Подготовлен запас горного камня, щебня, песка для засыпки возможных промоин. Трижды в сутки проводится мониторинг уровня воды в реках Уда и Селенга, для чего спасателями установлены дополнительные вешки. Создана дополнительная патрульная группа, которая оснащена плавсредствами.





Кроме того, со вчерашнего дня, с 22 часов, и до 10 часов утра сегодняшнего дня работала вакуумная машина, которая откачивала воду в Советском районе на улицах Балтахинова, Ленина и на Набережной.По прогнозам синоптиков, сегодня в Улан-Удэ сохранится дождливая погода. По словам коммунальщиков, планируется грейдирование дорог в микрорайонах Светлый и Радужный, в 120-х кварталах, на улицах Дальневосточная, Совхозная и Витебская.Ситуация с возможными паводками находится под контролем. Угрозы наводнения нет, повода для паники тоже, подчеркнули в Управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.Главное управление МЧС России по республике Бурятия обращает внимание жителей и гостей республики на соблюдение мер безопасности.При граде, грозе и усилении ветра, по возможности, оставайтесь в помещении. Находясь на улице, не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта и рекламными щитами.При скачках напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар.Во время грозы отключите из сети электроприборы во избежание их аварийной работы. В помещении не оставляйте открытыми окна и балконные двери.В грозу или при появлении её первых признаков купание, а также выход на воду на плавсредствах крайне опасен. Откажитесь от проведения туристических маршрутов и горных походов.В условиях ухудшения видимости во время выпадения осадков водителям при передвижении на автотранспорте рекомендуется соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию.Возьмите под особый контроль детей, не оставляйте без внимания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - «101».