«Единая Россия» утвердила кандидатов в Хурал Бурятии (список)

Возглавляют список глава Бурятии, Леонид Белых, Инна Ивахинова, Владимир Павлов и Александр Варфоломеев. «Байкал-Daily» представляет полный список
Как сообщал «Байкал-Daily», праймериз «Единой России» по определению кандидатов от партии на выборах в Народный Хурал Бурятии прошли 4 июня. В пятницу, 29 июня, на региональной конференции «ЕР» список кандидатов был окончательно утверждён.
Республиканскую часть списка возглавил глава Бурятии Алексей Цыденов (откажется после выборов от мандата). За ним идёт управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых, шахматистка Инна Ивахинова, нынешний вице-спикер Хурала и секретарь Бурятского отделения «Единой России» Владимир Павлов, а также член Совета Федерации от Бурятии Александр Варфоломеев.
Территориальные группы
Территориальная группа № 1 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 1)
1. Бардунаев Александр Владимирович
2. Балданов Баир Дашеевич
Территориальная группа № 2 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 2)
1. Цыбиков Вячеслав Борисович
2. Зундуев Бэлигто Михайлович
3. Санжеева Людмила Цыбэновна
4. Цыренов Зоригто Борисович
Территориальная группа № 3 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 3)
1. Аюшеев Геннадий Борисович
Территориальная группа № 4 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 4)
1. Матханов Владимир Эдуардович
2. Меделянов Андрей Викторович
3. Бальжиров Саян Евгеньевич
Территориальная группа № 5 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 5)
1. Буянтуев Мунко Александрович
2. Чимбеев Найдан Данзанович
3. Бадмаев Вячеслав Гончикович
Территориальная группа № 6 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 6)
1. Ханхалаев Евгений Казакович
2. Лузанова Светлана Очировна
3. Венедиктова Татьяна Васильевна
Территориальная группа № 7 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 7)
1. Тимофеев Валерий Николаевич
2. Хрущ Максим Вячеславович
Территориальная группа № 8 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 8)
1. Попов Александр Петрович
2. Турченюк Дмитрий Юрьевич
Территориальная группа № 9 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 9)
1. Гармаев Александр Анатольевич
2. Дашамолонова Ирина Очировна
3. Раднаева Ульяна Юрьевна
Территориальная группа № 10 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 10)
1. Леонов Сергей Трофимович
Территориальная группа № 11 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 11)
1. Цыбикмитов Зоригто Лубсанович
Территориальная группа № 12 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 12)
1. Федоров Олег Иванович
2. Мыльников Павел Сергеевич
Территориальная группа № 13 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 13)
1. Сухоруков Андрей Георгиевич
2. Темников Олег Леонидович
Территориальная группа № 14 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 14)
1. Банзарон Андрей Баирович
2. Раднаев Эрдэм Бальжинимаевич
3. Матхеев Чингис Сергеевич
Территориальная группа № 15 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 15)
1. Махов Антон Олегович
2. Степанова Инна Яковлевна
3. Холхоев Саян Жанчипович
Территориальная группа № 16 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 16)
1. Попова Людмила Владимировна
Территориальная группа № 17 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 17)
1. Коробенков Анатолий Сергеевич
2. Сактоев Владимир Евгеньевич
3. Дугаров Биликто Борисович
Территориальная группа № 18 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 18)
1. Колмакова Виктория Викторовна
2. Цыденов Эрдэни Цыбикович
3. Бодиев Борис Анатольевич
Территориальная группа № 19 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 19)
1. Цыренов Батор Дашиевич
2. Молотов Валерий Сергеевич
3. Ербанов Виктор Валерьевич
4. Дылыкова Алина Александровна
5. Сокольникова Ирина Ивановна
Территориальная группа № 20 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 20)
1. Бабенко Евгений Владимирович
2. Кычаков Николай Геннадьевич
3. Федик Геннадий Иванович
Территориальная группа № 21 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 21)
1. Санжанов Юрий Валерьевич
2. Тимофеев Александр Сергеевич
Территориальная группа № 22 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 22)
1. Санжиев Замбал Владимирович
2. Першин Евгений Евгеньевич
3. Беляев Алексей Петрович
Территориальная группа № 23 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 23)
1. Гунзынов Галан Дамбиевич
2. Уюина Руфина Дугарнимаевна
Территориальная группа № 24 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 24)
1. Намжилон Тимур Сергеевич
2. Степанов Артемий Викторович
Территориальная группа № 25 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 25)
1. Агнаев Олег Вячеславович
2. Тынтуев Павел Сергеевич
3. Болдырева Светлана Викторовна
Территориальная группа № 26 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 26)
1. Покацкий Вячеслав Семенович
2. Дондитов Эрдэнижап Владимирович
3. Жанаев Жамбал-Жамсо Николаевич
Территориальная группа № 27 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 27)
1. Ведерников Владимир Николаевич
2. Дружинин Дмитрий Константинович
3. Середкин Александр Дмитриевич
4. Скосырская Анна Сергеевна
Территориальная группа № 28 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 28)
1. Доржиев Валерий Пурбуевич
Территориальная группа № 29 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 29)
1. Цыбиков Аркадий Дамдинович
2. Суворов Дмитрий Сергеевич
3. Елаева Туяна Мункоевна
4. Зондуева Туяна Владимировна
Территориальная группа № 30 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 30)
1. Гершевич Матвей Матвеевич
2. Очиров Бато Ламуевич
Территориальная группа № 31 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 31)
1. Лоншаков Александр Ревомирович
2. Доржиев Баир Батуевич
Территориальная группа № 32 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 32)
1. Зубаков Василий Георгиевич
2. Храмцов Эдуард Анатольевич
Территориальная группа № 33 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 33)
1. Цыбульский Алексей Владимирович
2. Внуков Иван Николаевич
3. Невьянцев Андрей Иннокентьевич
4. Москвитина Анджелика Анатольевна
Список кандидатов в депутаты Народного Хурала по одномандатным избирательным округам списком:
Одномандатный избирательный округ № 1
Дашеев Николай Дашеевич
Одномандатный избирательный округ № 2
Доржиев Геннадий Юрьевич
Одномандатный избирательный округ № 3
Пашинский Сергей Георгиевич
Одномандатный избирательный округ № 4
Будаева Светлана Дымбрыл-Доржиевна
Одномандатный избирательный округ № 5
Дашинимаев Солбон Санданович
Одномандатный избирательный округ № 6
Цыремпилов Валерий Жамсуевич
Одномандатный избирательный округ № 7
Швецов Дмитрий Сергеевич
Одномандатный избирательный округ № 8
Деева Лилия Васильевна
Одномандатный избирательный округ № 9
Красовский Александр Николаевич
Одномандатный избирательный округ № 10
Кушнарев Анатолий Григорьевич
Одномандатный избирательный округ № 11
Носков Петр Лукич
Одномандатный избирательный округ № 12
Савельев Александр Изотович
Одномандатный избирательный округ № 13
Крутиян Лариса Николаевна
Одномандатный избирательный округ № 14
Бужинаев Сергей Прокопьевич
Одномандатный избирательный округ № 15
Баданов Матвей Александрович
Одномандатный избирательный округ № 16
Мантатова Татьяна Евгеньевна
Одномандатный избирательный округ № 17
Барданов Александр Николаевич
Одномандатный избирательный округ № 18
Зыбынов Андреян Геннадьевич
Одномандатный избирательный округ № 19
Бобков Игорь Александрович
Одномандатный избирательный округ № 20
Степанов Михаил Юрьевич
Одномандатный избирательный округ № 21
Дроздов Сергей Владимирович
Одномандатный избирательный округ № 22
Ирильдеев Вячеслав Германович
Одномандатный избирательный округ № 23
Цыбиков Батор Булатович
Одномандатный избирательный округ № 24
Гергенов Михаил Денисович
Одномандатный избирательный округ № 25
Марковец Игорь Васильевич
Одномандатный избирательный округ № 26
Стопичев Александр Трофимович
Одномандатный избирательный округ № 27
Мезенин Сергей Георгиевич
Одномандатный избирательный округ № 28
Жамбалов Баир Владимирович
Одномандатный избирательный округ № 29
Доржиев Цырен-Даши Эрдынеевич
Одномандатный избирательный округ № 30
Зубарев Игорь Николаевич
Одномандатный избирательный округ № 31
Занданов Бальжинима Владимирович
Одномандатный избирательный округ № 32
Лудупова Евгения Юрьевна
Одномандатный избирательный округ № 33
Михалев Андрей Павлович
Выборы депутатов шестого созыва Народного Хурала состоятся 9 сентября.
«Единая Россия» утвердила кандидатов в Хурал Бурятии (список)
Власть, Фото:
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