«Единая Россия» утвердила кандидатов в Хурал Бурятии (список)

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Глава Бурятии работает в Хоринском районе Власть, Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов посещает предприятия, хозяйства и объекты социальной сферы Хоринского района

В Бурятии грузовикам запретят выезд на федеральные трассы в жару Власть, Упрдор «Южный Байкал» информирует об ограничении движения тяжеловесного транспорта на федеральных автодорогах с 5 июля по 31 августа при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов