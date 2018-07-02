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«Единая Россия» утвердила кандидатов в Хурал Бурятии (список)

«Единая Россия» утвердила кандидатов в Хурал Бурятии (список)
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Возглавляют список глава Бурятии, Леонид Белых, Инна Ивахинова, Владимир Павлов и Александр Варфоломеев. «Байкал-Daily» представляет полный список

Как сообщал «Байкал-Daily», праймериз «Единой России» по определению кандидатов от партии на выборах в Народный Хурал Бурятии прошли 4 июня. В пятницу, 29 июня, на региональной конференции «ЕР» список кандидатов был окончательно утверждён.

Республиканскую часть списка возглавил глава Бурятии Алексей Цыденов (откажется после выборов от мандата). За ним идёт управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых, шахматистка Инна Ивахинова, нынешний вице-спикер Хурала и секретарь Бурятского отделения «Единой России» Владимир Павлов, а также член Совета Федерации от Бурятии Александр Варфоломеев.

Территориальные группы

Территориальная группа № 1 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 1)

1. Бардунаев Александр Владимирович

2. Балданов Баир Дашеевич

Территориальная группа № 2 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 2)

1. Цыбиков Вячеслав Борисович

2. Зундуев Бэлигто Михайлович

3. Санжеева Людмила Цыбэновна

4. Цыренов Зоригто Борисович

Территориальная группа № 3 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 3)

1. Аюшеев Геннадий Борисович

Территориальная группа № 4 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 4)

1. Матханов Владимир Эдуардович

2. Меделянов Андрей Викторович

3. Бальжиров Саян Евгеньевич

Территориальная группа № 5 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 5)

1. Буянтуев Мунко Александрович

2. Чимбеев Найдан Данзанович

3. Бадмаев Вячеслав Гончикович

Территориальная группа № 6 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 6)

1. Ханхалаев Евгений Казакович

2. Лузанова Светлана Очировна

3. Венедиктова Татьяна Васильевна

Территориальная группа № 7 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 7)

1. Тимофеев Валерий Николаевич

2. Хрущ Максим Вячеславович

Территориальная группа № 8 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 8)

1. Попов Александр Петрович

2. Турченюк Дмитрий Юрьевич

Территориальная группа № 9 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 9)

1. Гармаев Александр Анатольевич

2. Дашамолонова Ирина Очировна

3. Раднаева Ульяна Юрьевна

Территориальная группа № 10 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 10)

1. Леонов Сергей Трофимович

Территориальная группа № 11 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 11)

1. Цыбикмитов Зоригто Лубсанович

Территориальная группа № 12 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 12)

1. Федоров Олег Иванович

2. Мыльников Павел Сергеевич

Территориальная группа № 13 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 13)

1. Сухоруков Андрей Георгиевич

2. Темников Олег Леонидович

Территориальная группа № 14 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 14)

1. Банзарон Андрей Баирович

2. Раднаев Эрдэм Бальжинимаевич

3. Матхеев Чингис Сергеевич

Территориальная группа № 15 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 15)

1. Махов Антон Олегович

2. Степанова Инна Яковлевна

3. Холхоев Саян Жанчипович

Территориальная группа № 16 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 16)

1. Попова Людмила Владимировна

Территориальная группа № 17 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 17)

1. Коробенков Анатолий Сергеевич

2. Сактоев Владимир Евгеньевич

3. Дугаров Биликто Борисович

Территориальная группа № 18 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 18)

1. Колмакова Виктория Викторовна

2. Цыденов Эрдэни Цыбикович

3. Бодиев Борис Анатольевич

Территориальная группа № 19 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 19)

1. Цыренов Батор Дашиевич

2. Молотов Валерий Сергеевич

3. Ербанов Виктор Валерьевич

4. Дылыкова Алина Александровна

5. Сокольникова Ирина Ивановна

Территориальная группа № 20 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 20)

1. Бабенко Евгений Владимирович

2. Кычаков Николай Геннадьевич

3. Федик Геннадий Иванович

Территориальная группа № 21 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 21)

1. Санжанов Юрий Валерьевич

2. Тимофеев Александр Сергеевич

Территориальная группа № 22 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 22)

1. Санжиев Замбал Владимирович

2. Першин Евгений Евгеньевич

3. Беляев Алексей Петрович

Территориальная группа № 23 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 23)

1. Гунзынов Галан Дамбиевич

2. Уюина Руфина Дугарнимаевна

Территориальная группа № 24 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 24)

1. Намжилон Тимур Сергеевич

2. Степанов Артемий Викторович

Территориальная группа № 25 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 25)

1. Агнаев Олег Вячеславович

2. Тынтуев Павел Сергеевич

3. Болдырева Светлана Викторовна

Территориальная группа № 26 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 26)

1. Покацкий Вячеслав Семенович

2. Дондитов Эрдэнижап Владимирович

3. Жанаев Жамбал-Жамсо Николаевич

Территориальная группа № 27 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 27)

1. Ведерников Владимир Николаевич

2. Дружинин Дмитрий Константинович

3. Середкин Александр Дмитриевич

4. Скосырская Анна Сергеевна

Территориальная группа № 28 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 28)

1. Доржиев Валерий Пурбуевич

Территориальная группа № 29 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 29)

1. Цыбиков Аркадий Дамдинович

2. Суворов Дмитрий Сергеевич

3. Елаева Туяна Мункоевна

4. Зондуева Туяна Владимировна

Территориальная группа № 30 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 30)

1. Гершевич Матвей Матвеевич

2. Очиров Бато Ламуевич

Территориальная группа № 31 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 31)

1. Лоншаков Александр Ревомирович

2. Доржиев Баир Батуевич

Территориальная группа № 32 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 32)

1. Зубаков Василий Георгиевич

2. Храмцов Эдуард Анатольевич

Территориальная группа № 33 (соответствует территории одномандатного избирательного округа № 33)

1. Цыбульский Алексей Владимирович

2. Внуков Иван Николаевич

3. Невьянцев Андрей Иннокентьевич

4. Москвитина Анджелика Анатольевна

Список кандидатов в депутаты Народного Хурала по одномандатным избирательным округам списком:

Одномандатный избирательный округ № 1
Дашеев Николай Дашеевич

Одномандатный избирательный округ № 2
Доржиев Геннадий Юрьевич

Одномандатный избирательный округ № 3
Пашинский Сергей Георгиевич

Одномандатный избирательный округ № 4
Будаева Светлана Дымбрыл-Доржиевна

Одномандатный избирательный округ № 5
Дашинимаев Солбон Санданович

Одномандатный избирательный округ № 6
Цыремпилов Валерий Жамсуевич

Одномандатный избирательный округ № 7
Швецов Дмитрий Сергеевич

Одномандатный избирательный округ № 8
Деева Лилия Васильевна

Одномандатный избирательный округ № 9
Красовский Александр Николаевич

Одномандатный избирательный округ № 10
Кушнарев Анатолий Григорьевич

Одномандатный избирательный округ № 11
Носков Петр Лукич

Одномандатный избирательный округ № 12
Савельев Александр Изотович

Одномандатный избирательный округ № 13
Крутиян Лариса Николаевна

Одномандатный избирательный округ № 14
Бужинаев Сергей Прокопьевич

Одномандатный избирательный округ № 15
Баданов Матвей Александрович

Одномандатный избирательный округ № 16
Мантатова Татьяна Евгеньевна

Одномандатный избирательный округ № 17
Барданов Александр Николаевич

Одномандатный избирательный округ № 18
Зыбынов Андреян Геннадьевич

Одномандатный избирательный округ № 19
Бобков Игорь Александрович

Одномандатный избирательный округ № 20
Степанов Михаил Юрьевич

Одномандатный избирательный округ № 21
Дроздов Сергей Владимирович

Одномандатный избирательный округ № 22
Ирильдеев Вячеслав Германович

Одномандатный избирательный округ № 23
Цыбиков Батор Булатович

Одномандатный избирательный округ № 24
Гергенов Михаил Денисович

Одномандатный избирательный округ № 25
Марковец Игорь Васильевич

Одномандатный избирательный округ № 26
Стопичев Александр Трофимович

Одномандатный избирательный округ № 27
Мезенин Сергей Георгиевич

Одномандатный избирательный округ № 28
Жамбалов Баир Владимирович

Одномандатный избирательный округ № 29
Доржиев Цырен-Даши Эрдынеевич

Одномандатный избирательный округ № 30
Зубарев Игорь Николаевич

Одномандатный избирательный округ № 31
Занданов Бальжинима Владимирович

Одномандатный избирательный округ № 32
Лудупова Евгения Юрьевна

Одномандатный избирательный округ № 33
Михалев Андрей Павлович

Выборы депутатов шестого созыва Народного Хурала состоятся 9 сентября.


Единая Россия выборы Народный Хурал
 
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