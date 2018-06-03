Бурятия: Итоги Праймериз-2018 (Онлайн)

10.23. ВЗ. Наш источник в Тунке сообщает исключительно матом. Если убрать нецензурное, то в Кырене «давят» альхеевские, по остальным сёлам - главы поселений. Естественно, кандидаты разные. Тунка, такая Тунка.





10.13. БD. В 8 утра народ уже тусит на участке в Тункинском районе.









10.07. Виктор Золотарёв (ВЗ). Я бы, кстати, будущим победителям советовал сильно не радоваться предварительным результатам. Учитывая, что закон о выборах на праймериз не работает, на участках может твориться вакханалия, которая потом же и может быть оспорена. Ну что поделаешь, если толпа страждущих желает стать депутатами Хурала всеми возможными способами.





10.00. БD (Байкал-Daily). Добрый день всем. Не планировали, честно говоря, но борьба в «Единой России» была столь острой, что пришлось бросать все дела, и делать, ставший уже знаменитым, онлайн «Байкал-Daily». С вами до итогов результатов на всех округах редакция и Виктор Золотарёв. Поехали!



P.S.: По последним данным, в Тунке уже проголосовало около 2,5 тысяч человек.