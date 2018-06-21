Фонд капремонта ограничил конкуренцию среди участников закупки
Весной фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Бурятии объявил о закупке автомобиля стоимостью 1,5 миллиона рублей. Деньги планировалось изыскать из внебюджетных средств фонда. Новенький автомобиль должен был чёрного цвета, с двигателем не менее 2 литров, возможностью развивать скорость 210 км/ч, кожаными сидениями, климат-контролем, хорошей мультимедийной системой и пр. Исходя из параметров требований, фонд решил приобрести «Тойоту Камри».
Закупкой заинтересовалась прокуратуры Бурятии. Проверка подтвердила ограничение конкуренции на торгах.
- Несмотря на то, что в аукционной документации не указывалась конкретная марка закупаемого автомобиля, установленные заказчиком технические и функциональные характеристики указывали на его намерение приобрести автомобиль «Тойота Камри», - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По закону запрещено описывать требования, влекущие за собой ограничение количества участников закупки. Генеральному директору фонда объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона впредь.
Сам же электронный аукцион был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в нём.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине июня в фонде капремонта Бурятии сменился руководитель: его возглавил генерал-майор Тимур Цыренжапов.
Прокуратура вмешалась в закупку фондом капремонта Бурятии авто за 1,5 млн
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