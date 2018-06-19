Детский омбудсмен Бурятии раскритиковала администрацию Баргузинского района

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Маткапитал сирот разрешили потратить приёмной матери



Уполномоченный по правам детей в Бурятии Татьяна Вежевич возмутилась позицией администрацией Баргузинского района по факту нарушения прав двоих сирот.



- Несколько лет назад после проверки мы рекомендовали еще «старой» администрации поставить их на очередь на жильё. На очередь их не ставят, но администрация даёт согласие опекуну приобрести на маткапитал жилье, - написал она сегодня на своей странице в Facebook.



Опекун купила дом, оформила его по половине доли в собственности на сирот и переехала в этот домик, освобождая жильё своей родной дочери.



- Считаю, что это решение ущемляет интересы детей - они могли бы получить как сироты благоустроенное жилье каждый! А средства маткапитала потратить на другие нужды, например, на образование, лечение и т.д. Мы настояли, чтобы опека обратилась в суд, чтобы признать сделку недействительной, мною подготовлено заключение в суд, - сообщилаТатьяна Ефимовна.



Сегодня в администрации Баргузинского района омбудсмену заявили, что девочка-сирота не хочет, чтобы приёмного родителя заставили вернуть деньги, потому что ей некуда идти, если купленный дом надо будет освободить.



- Вопрос к опеке - чем руководствовались, когда детей отдавали в приёмную семью, если у женщины не было жилья? Администрация Баргузинского района, почему нет желания восстановить нарушенные права детей-сирот? Какие-то обязательства перед приёмным родителем, что так яро защищаете женщину, а не детей? Слов нет, пойдем до конца через суд, понимая, что на девочку, возможно, давят, чтобы она отказалась от требования вернуть себе и братишке деньги маткапитала. А ведь через несколько лет дети станут взрослыми, это домишко они по 1/2 не разделят, продать не смогут, а значит останутся без жилья, а ещё и без денег. Возмущению не предела. Надеюсь, мою информацию прочтут и возьмут на вооружение надзорные органы, - пишет уполномоченный.



