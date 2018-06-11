Суд отменил аренду байкальского мыса в Бурятии

Договор аренды участка на байкальском мысе Лаканда был оспорен с целью сохранения лежбища байкальской нерпы



Ранее Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура установила нарушения федерального законодательства при предоставлении земельного участка в государственном природном заказнике «Фролихинский».



Как установлено проверкой, участок предоставлен агентством лесного хозяйства Эвенкийской территориально-соседской общине «ИТЫ» по договору аренды на 49 лет для осуществления рекреационной деятельности.



Данная сделка совершена с нарушением действующего законодательства, констатировала прокуратура.



Спорный земельный участок расположен на мысе Лаканда, где на прибрежных камнях расположилось лежбище байкальской нерпы, вмещающее до 30 особой одновременно. Байкальская нерпа – эндемик озера Байкал, внесена в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов. На лежбище нерпа находится в течение всего периода открытой воды Байкала. В периоды интенсивного движения судов вблизи мыса, а также посещения туристами, численность нерпы на лежбище резко снижается.



На прибрежных участках мыса Лаканда произрастают краснокнижные виды растений – щучка Турчанинова и черноплодник почтишерстистный.



Осуществление рекреационной деятельности на данном лесном участке может привести к повреждению краснокнижных растений, утрате лежбища нерпы.



Кроме того, участок расположен в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, где запрещено строительство зданий, функционирование которых не связано с созданием и развитием особо охраняемых природных территорий федерального значения. Вместе с тем, на предоставленной территории складированы строительные материалы для возведения деревянных строений.



Кроме того, занятие эвенкийской территориально-соседской общине «ИТЫ» рекреационной деятельностью противоречит целям ее создания, а также требованиям федерального законодательства о некоммерческих организациях.



Данные факты послужили основанием для обращения Северобайкальского межрайонного природоохранного прокурора в суд с требованиями о признании недействительным договора аренды.



Решением Северобайкальского городского суда требования прокурора удовлетворены, сообщает пресс-служба прокуратуры.

