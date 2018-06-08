В Закаменске после праймериз «Единой России» разгорелся скандал



С таким положением вещей не согласился и местный политический совет Закаменского района партии «Единая Россия», который направил в оргкомитет требование исключить Виктора Аюшеева из итогового списка участников предварительного голосования.



Справка:



Аюшеев Виктор Васильевич родился 22 января 1961 года в селе Ехэ-Цакир Закаменского района.





С 1984 по 1995 годы работал агрономом, главным агрономом, директором совхоза «Ехэ-Цакирский», главой Ехэ-Цакирской сомонной администрации. В 1995 году назначен начальником районного управления сельского хозяйства, с июля 1999 года — заместитель министра сельского хозяйства республики.



В декабре 1999 года избран главой Закаменского района. На выборах в 2003, 2008 годах вновь подтвердил свои полномочия главы муниципального образования «Закаменский район». В 2013 году был избран депутатом Народного Хурала от района.





Сразу 4 участника предварительного голосования на избирательном округе № 2 (Закаменский район) подали жалобы на действия организационного комитета БРО «Единая Россия» по проведению праймериз. Причём эту жалобу поддержало и Закаменское отделение партии.В Закаменском районе предварительное голосование вышло одним из самых напряжённых — в нём боролись за победу сразу 8 кандидатов. В трёх населённых пунктах проходили многолюдные дебаты, в голосовании приняли участие 4,5 тысяч человек, а итоговый разрыв между 3 кандидатами-лидерами составил менее 100 голосов (победитель — Геннадий Доржиев — набрал 1590 голосов закаменцев).Но жалобы касаются не самого процесса голосования, а того, что стало происходить после праймериз. Дело в том, что одним из основных требований к кандидатам, согласно принятым партией «Единая Россия» правилам, является участие как минимум в двух дебатах на округе. Требование совершенно разумное и демократичное. Оргкомитет праймериз в Бурятии и в Закаменском районе активно исключал многих участников из итоговых бюллетеней за неявку на обязательные дебаты.Но в одном случае было сделано странное исключение. В частности, в бюллетене для голосования по закаменскому округу почему-то был оставлен бывший глава района и нынешний депутат Хурала Виктор Аюшеев, который вообще не принимал участие в дебатах. В итоге этот кандидат занял 4 место, набрав чуть больше тысячи голосов. Это нарушение порядка проведения предварительного голосования влечёт за собой дальнейшие последствия - теперь проигнорировавший обязательные дебаты кандидат рассчитывает на попадание в Народный Хурал по спискам партии, поскольку результаты праймериз учитываются при их составлении.Написавшие жалобы участники праймериз считают, что это маленькая, но принципиально важная деталь грозит перерасти в полномасштабный закаменский скандал, который вряд ли добавит уважения к процедуре и легитимности результатов праймериз «Единой России». По их мнению, если БРО «Единой России» не аннулирует результат и участие в предварительном голсовании Виктора Аюшеева, будет создан опасный прецедент, когда для одного из участников созданы особые условия.