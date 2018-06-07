Путин рассказал, какая полоса у России: чёрная или белая

Власть, Фото: Сайт Кремля

Дан старт «прямой линии» с президентом



Президент России Владимир Путин в ходе ответа на первый вопрос на «прямой линии» рассказал, какая сейчас полоса в России: белая или чёрная.



Ведущий напомнил, что на прошлой «прямой линии» Путин сказал, что полоса сейчас серая, сообщает Газета.ру.



- В какой полосе мы сейчас находимся? Мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета. Но и в природе нет абсолютно чистых цветов, — заявил Путин.



Он отметил, что чисто белого не бывает даже в Арктике и Антарктике.



7 июня в 16-й раз проходит «прямая линия» с Владимиром Путиным. Организаторам поступило уже более 1,7 млн вопросов, которые россияне хотели бы задать президенту России.