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Улан-Удэ перейдёт на новую систему учёта дошкольников

Власть, 
Новая система позволит повысить качество и эффективность управления в сфере дошкольного образования

5 июня в стенах Бурятского республиканского института образовательной политики был проведен обучающий семинар по ведению учёта детей, подлежащих обучению по программам дошкольного образования. В семинаре приняли участие 90 представителей районов: специалисты районных управлений образования, ответственные за работу в системе по учёту детей дошкольного возраста, технические специалисты, а также руководители дошкольных образовательных организаций республики.

Обучение проводила заместитель начальника отдела федеральных проектов и программ ФГАУ Государственного научно-исследовательского института информационных технологий и телекоммуникаций «Информика» - Екатерина Седова.

- В настоящее время министерством совместно с комитетом информационных технологий администрации главы ведутся работы по переходу на новую информационную систему по учёту детей дошкольного возраста. Это позволит повысить качество и эффективность управления в сфере дошкольного образования, обеспечит объективность передачи данных в федеральный сегмент мониторинга дошкольного образования, - сообщает начальник отдела дошкольного и общего образования Татьяна Елистратова.

Проведённый семинар заложил основу для начала работ по переходу на новую информационную систему по учёту детей дошкольного возраста в республике, сообщает министерство образования республики.
 
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